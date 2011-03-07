درخشش اسکیت بازان کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی کشور

ایزد سیف الله پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: مسابقات کشوری اسکیت سرعت در دو بخش بانوان و آقایان در آکادمی اختصاصی اسکیت شهر بندرعباس برگزار شد که بانوان اسکیت باز کرمانشاه موفق به کسب یک مقام سومی و در بخش آقایان نیز دو مقام دومی به دست آمد.

رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه با اشاره به درخشش ورزشکاران استان کرمانشاه در این مسابقات گفت: در این مسابقات که مربیان تیم ملی اسکیت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند سه اسکیت باز کرمانشاهی آقایان (عرفان مظفری، فرزاد مرادی و امید کوهکن) مورد توجه مربیان تیم ملی قرارگرفته و در همین رقابت ها به اردوی تیم ملی اسکیت جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.

سیف الله پور در ادامه از دعوت یک اسکیت باز دختر کرمانشاهی نیز خبر داد و افزود: از درسا میرزابیگی و فرناز کوه شکاف نیز جهت شرکت در اردوی تیم ملی که از ابتدای سال آینده برگزارخواهد شد دعوت بعمل آمده و با این دعوت تعداد بانوان ملی پوش اسکیت باز کرمانشاهی نیز به سه نفر رسید.

رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه ضمن ابراز خرسندی از روند روبه رشد اسکیت استان کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه پس از کسب مقام سوم رقابت های لیگ برتر اسکیت کشورتوسط تیم اسکیت شهدای تربیت بدنی کرمانشاه، ورزشکاران کرمانشاهی در مسابقات سراسری اسکیت نیز با درخشش خود نشان دادند که جایگاه اسکیت کرمانشاه کاملاً ارتقاء یافته است.

در مسابقات سراسری اسکیت فرناز کوه شکاه در ماده300 متر مقام سوم، امیرکوهکن در دو ماده هزارمتر وده هزار متر مقام چهارم، عرفان مظفری در دو ماده500 متر و300 متر به ترتیب عناوین پنجم و ششم، فرزاد مرادی در ماده 300 متر مقام پنجم را از بین بیش از 500 ورزشکار بدست آوردند.

همچنین تیم اسکیت استان کرمانشاه در ماده امدادی تیمی نیز مقام دوم این دوره از مسابقات را ازآن خود کرد ودر مجموع از بین 31 استان از سراسر کشور در جایگاه پنجم ایستاد.