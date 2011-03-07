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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

تندیس آیت الله طالقانی نصب شد

تندیس آیت الله طالقانی نصب شد

سازمان زیباسازی شهر تهران همزمان با صدمین زادروز آیت الله طالقانی (ره) نیم تنه این یار دیرین امام (ره) را طراحی، اجرا و در خیابان طالقانی نصب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شوشتری، مدیر عامل این سازمان، هدف از ساخت و نصب این نیم تنه را شناساندن چهره های ارزشمند انقلاب اسلامی به نسل های آینده و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها در فضای جامعه دانست و گفت: در چند ماه اخیر تندیس شخصیت های بزرگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مانند شهید همت و تنی چند از بزرگان تاریخی، چون ابن سینا نصب شده یا طی روزهای آینده خواهد شد.

 شوشتری با اشاره به مشخصات نیم تنه آیت الله طالقانی گفت: این نیم تنه از جنس برنز است و یک متر و چهل سانتی متر ارتفاع دارد که همراه پایه آن به سه متر می رسد.

اثر حجمی نخستین امام جمعه وقت تهران، بعد از انقلاب اسلامی را رضا قره باغی طراحی و جامه اجرا پوشانده است. یکی از مهمترین ویژگی های این نیم تنه، ابعاد آن است که 5/2 برابر اندازه طبیعی پرتره هاست.

این تندیش روز یکشنبه 15 اسفند در خیابان طالقانی، تقاطع شریعتی ( سه راه طالقانی) نصب شد.
 

کد مطلب 1269217

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