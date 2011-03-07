تندیس آیت الله طالقانی نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شوشتری، مدیر عامل این سازمان، هدف از ساخت و نصب این نیم تنه را شناساندن چهره های ارزشمند انقلاب اسلامی به نسل های آینده و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها در فضای جامعه دانست و گفت: در چند ماه اخیر تندیس شخصیت های بزرگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مانند شهید همت و تنی چند از بزرگان تاریخی، چون ابن سینا نصب شده یا طی روزهای آینده خواهد شد.

شوشتری با اشاره به مشخصات نیم تنه آیت الله طالقانی گفت: این نیم تنه از جنس برنز است و یک متر و چهل سانتی متر ارتفاع دارد که همراه پایه آن به سه متر می رسد.

اثر حجمی نخستین امام جمعه وقت تهران، بعد از انقلاب اسلامی را رضا قره باغی طراحی و جامه اجرا پوشانده است. یکی از مهمترین ویژگی های این نیم تنه، ابعاد آن است که 5/2 برابر اندازه طبیعی پرتره هاست.

این تندیش روز یکشنبه 15 اسفند در خیابان طالقانی، تقاطع شریعتی ( سه راه طالقانی) نصب شد.

