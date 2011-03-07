حوادث منطقه به نفع امنیت و نفی تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی ظهر امروز دوشنبه با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق با ارائه تحلیلی از اوضاع منطقه و تحمیل حکومت های دیکتاتوری و غیر مردمی از سوی قدرت های بین المللی بر مردم منطقه گفت: حوادث کنونی در منطقه و از میان رفتن حکومت های دیکتاتوری در دراز مدت به نفع امنیت، آرامش و نفی تروریسم در منطقه خواهد بود.

وی دیکتاتوری، تروریسم و سلطه آمریکا در منطقه را عامل رشد افراط گرایی و تروریسم در منطقه خواند و افزود: ایجاد حکومت های دموکراتیک و مردم سالار در منطقه به نفی تروریسم و استقرار امنیت و ثبات پایدار در عراق کمک خواهد کرد.

لاریجانی مردم سالاری و دموکراسی واقعی و احترام به حاکمیت ملی و خروج اشغالگران را تنها راه توسعه و آبادانی عراق دانست و تاکید کرد: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران بر محور حفظ تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت سیاسی، تقویت همبستگی ملی و تحکیم روند مردم سالاری در عراق است و تا کنون در این زمینه هیچ کمکی به دولت و ملت عراق دریغ نکرده و نخواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز خوش بینی نسبت به روند تحولات عراق افزود: نقش سازوکارهای منطقه ای برای پیشبرد و حل مشکلات عراق مهم می باشد.

وی خروج عراق از ذیل بند هفت منشور ملل متحد، واگذاری امور به دولت منتخب مردم عراق، خروج اشغالگران از عراق و کمک به روند مردم سالاری در این کشور را از مهمترین عوامل تثبیت امنیت و توسعه این کشور دانست.

اد ملکرت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور عراق نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات سازمان ملل در بهبود اوضاع عراق گفت: همکاری میان عراق و همسایگانش نقش مهمی در آرامش و آبادانی عراق خواهد داشت.

وی تروریسم و کمک رسانی خدمات به مردم، ایجاد اشتغال را مهمترین چالش های پیش روی دولت عراق دانست و نقش کشورهای منطقه در حل این مشکلات را مهم ارزیابی کرد.

وی با اشاره به مناسبت نزدیک دو ملت ایران و عراق بر نقش موثر ایران در کمک به روند بهبود اوضاع در عراق را بسیار مهم دانست.