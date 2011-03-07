رسیدگی به بحران دریاچه ارومیه در حالت تئوری باقی مانده است

به گزراش خبرنگار مهر در تبریز، وحید کاظمزاده عصر دوشنبه در نشست کارگروه کشاورزی و حفاظت از محیط زیست شمال غرب کشور با عنوان "بررسی حقوق حفظ منابع طبیعی و محیط زیست سالم" روند رسیدگی به وضعیت دریاچه ارومیه و جلوگیری از خشک شدن آن را مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان کرد: کمیسیون حقوق بشر اسلامی پروندهای ویژه برای بررسی خشک شدن دریاچه ارومیه گشوده است و آن را به صورت جدی دنبال میکند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی شمال غرب گفت: در حال حاضر دو موضوع مهم در حوزه منابع طبیعی شمال غرب کشور مطرح است که در کارگروه توسعه کشاورزی و حمایت از محیط زیست شمال غرب کشور به آن پرداخته میشود.
وی یادآور شد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خشک شدن دریاچه ارومیه این دو مسئله محوری هستند که ضرورت پرداخت به آنها احساس میشود.
کاظمزاده تاکید کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی امنیت غذایی بشر و حقوق زیست محیطی بشر را تهدید میکند.
وی تصریح کرد: موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه و حفاظت از آن با وجود برگزاری همایشها و جلسات مختلف و نیز وعدههای مسئولان ادامه دارد.
ارزش اراضی ملی آزاد شده در آذربایجان شرقی پنج میلیارد و 200 میلیون ریال
در ادامه این نشست همچنین، معاون دادستان تبریز، گفت: با تخریب 30 ویلا در حریم مهرانهرود، پنج هزار و 200 متر از اراضی ملی که با مبلغی بالغ بر پنج میلیارد ریال در این فرآیند آزاد شد.
احمد موقری ظهر دوشنبه در نشست کارگروه کشاورزی و حفاظت از محیط زیست شمال غرب کشور با عنوان "بررسی حقوق حفظ منابع طبیعی و محیط زیست سالم" بر حمایت قضایی از منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید و خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته 30 ویلا که در حریم مهرانهرود و بدون هیچگونه مجوزی احداث شده بودند، تخریب شد.
وی با اشاره به برخوردهای قضایی با تخریبکنندگان اراضی کشاورزی گفت: از ابتدای تاسیس دادستانی برخورد با این مسئله با شدت دنبال میشود و پروندههای مربوط به اراضی ملی و بیتالمال مورد بررسی جدی قرار میگیرد.
موقری افزود: بر اساس قانون تکلیف حفظ اراضی ملی برای همه افراد جامعه پیشبینی شده و دادستانی نیز به این مسئله توجه ویژه دارد.
وی با اشاره به جدیت دادستانی برای برخورد با متخلفان منابع طبیعی گفت: دادستانی با جدیت و قاطعیت بر حفاظت از منابع ملی تاکید دارد و در مقابله با متعرضان جدی است.
معاون دادستان تبریز تاکید کرد: وظیفه جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر کشاورزی بیشتر است و باید تخلفات را به صورت مستقیم به دادستانی ارائه دهند.
احمد موقری با بیان اینکه همکاری کارگروه توسعه کشاورزی و حمایت از محیط زیست در حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی ضروری است، اظهار داشت: همکاری و ارائه گزارش در مورد تخلف از اراضی ملی به مراجع قانونی میتواند روند رسیدگی به تخلفات را سریعتر کند.
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