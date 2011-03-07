به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی از صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور که بیش از نیم ‌قرن سابقه در ارائه خدمات به جامعه کارگری دارد، نام برد.

وی با اشاره به روند فزاینده مصارف نسبت به منابع که از سالهای قبل آغاز شده بود و در 6 ‌ماهه اول سال 89 منجر به افزایش مصارف نسبت به منابع صندوق تامین‌اجتماعی شد افزود: نیمه اول سال 89 در شرایطی سپری شد که میانگین ماهیانه مصارف صندوق تامین‌اجتماعی شامل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیمه بیکاری و هزینه درمان مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر یکهزار و 400 میلیارد تومان و در این مدت متوسط درآمد ماهیانه 950 میلیارد تومان بود.

حافظی اظهار داشت: در 6‌ ماهه گذشته تلاش زیادی برای اصلاح این روند و بازگرداندن منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی به وضعیت تعادل صورت گرفته است.

وی درخصوص درآمد صندوق تأمین‌اجتماعی گفت: درآمد این صندوق در آبان‌ امسال به یکهزار و 109 میلیارد تومان، آذرماه، یکهزار و 120 میلیارد تومان و دی‌ماه، به یکهزار و 229 میلیارد تومان رسید و با تداوم این روند و افزایش تلاش و پشتکار مدیران و کارکنان تامین‌اجتماعی در سال آینده شاهد بازگشت مصارف و منابع تامین‌اجتماعی به حالت تعادل خواهیم بود.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی تصریح کرد: در سال ‌جاری صندوق تامین‌اجتماعی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) بالغ بر یکهزار و 50 میلیارد تومان سود کسب کرد که از این طریق مطالبات معوق مراکز درمانی دولتی و خصوصی و پزشکان و داروخانه‌ها پرداخت شد.