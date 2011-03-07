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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

کارگروه وصول مطالبات بانکی در گلستان راه اندازی شد

کارگروه وصول مطالبات بانکی در گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان از راه اندزای و تشکیل کارگروه وصول مطالبات بانکی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر دوشنبه در نشست این کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، از عملکرد سیستم بانکی در سال جاری و تشکیل کارگروه وصول مطالبات قدردانی کرد.

وی همچنین از اعلام آمادگی کامل بانک ها در ارائه خدمات به مسافران و مردم استان در ایام تعطیلات تقدیر کرد.
 
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای گلستان نیز از آمادگی کامل بانک های استان برای ارائه خدمات بانکی مطلوب در تعطیلات نوروزی خبر داد.
 
کیوان علی نژاد با ارائه آمار عملکرد سیستم بانکی تا پایان دی ماه سال جاری درباره پرداخت دو مرحله یارانه ها و وصول مطالبات گزارشی را ارائه داد.
 
در ادامه این نشست، مدیران بانک ها در ارتباط با موضوع جلسه و آماده بودن در ایام نوروزی و شعب کشیک اظهار نظر کردند.
کد مطلب 1269226

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