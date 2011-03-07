  1. استانها
  2. مرکزی
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

سیستم کمک ناوبری فرودگاه اراک به بهره برداری رسید

سیستم کمک ناوبری فرودگاه اراک به بهره برداری رسید

اراک - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور مدیرعامل فرودگاههای کشور، استاندار مرکزی و جمعی از مدیران و مسئولان کشوری و استانی سیستم کمک ناوبری VOR/DME فرودگاه اراک جهت افزایش ضریب ایمنی و هدایت ایمن پروازها مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک استاندارمرکزی ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از سیستم کمک ناوبری فرودگاه اراک از راه اندازی پروازهای سوریه، مکه، دبی، کیش و مشهد در آینده نزدیک خبر داد و افزود: مسئولین فرودگاه اراک با تلاشی مجدانه توانسته اند از تمامی اعتبارات و هزینه های تخصیص یافته در جهت تحول اساسی این فرودگاه استفاده نمایند و امیدواریم در آینده نزدیک با ایجاد پروازهای مستمر و پایدار شاهد توسعه هرچه بیشتر این استان باشیم.

علی اکبر شعبانی فرد در ادامه سخنان خود به معرفی پتانسیل های موجود در استان و دسترسی استان به سیستم حمل و نقل ترکیبی پرداخت و تصریح کرد: فرودگاه اراک در دورسوم سفر توانسته است مصوبات بسیار خوبی را کسب نماید که از آن جمله می توان به تطویل باند و توسعه عوامل پروازی ، پروژه روشنایی باند ، پروژه جایگاه سوختگیری دائم و همچنین تامین نیروی انسانی مورد نیاز فرودگاه اشاره کرد.

شعبانی فرد در پایان اذعان داشت:  سامانه VOR فرودگاه اراک با تلاش فنی متخصصین ایرانی حاصل شده و این سیستم در نوع خودش بی نظیر است و امیدواریم در آینده بتوانیم پروازهای شهرهای همجوار را نیز پوشش دهیم .
کد مطلب 1269231

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها