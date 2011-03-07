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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

"گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس" به چاپ سوم رسید

"گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس" به چاپ سوم رسید

کتاب "گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس" به انتخاب و توضیح زنده یاد سیدحسن حسینی از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه شامل 99 قطعه شعر از شاعرانی همچون قیصر امین پور، محمدرضا عبدالملکیان، فاطمه راکعی، علی رضا قزوه، سلمان هراتی و حسین اسرافیلی، اولین بار در سال 1381 منتشر شده است.

حسینی در مقدمه‌ای که در سال 80 به رشته تحریر درآورده، شعر جنگ را تعریف کرده و ضمن تقسیم بندی این نوع شعر و شعر دفاع مقدس، تفاوتهای شعر جنگ و شعر دفاع مقدس را تشریح کرده است.

"گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری در 318 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 4400 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1269233

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