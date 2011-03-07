اطلاعات و اخبار شبکه طبرستان در کشور اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فتح اللهی گفت: خبر مرکز مازندران در بهمن ماه امسال با تولید 17 گزارش خبری و تولیدی با کسب هزار و 101 امتیاز در میان مراکز 33 گانه صدا و سیما، توانست رتبه برتر را از آن خود کند.

وی خاطر نشان کرد: پس از مرکز مازندران، مراکز زنجان و کرمانشاه به ترتیب با 11 و 9 گزارش و کسب 699 و 578 امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

وی ادامه داد: گزارش خودروهای فرسوده از واحد اطلاعات و اخبار مرکز مازندران در بهمن ماه سالجاری، بعنوان گزارش برتر ماه برگزیده شد.

معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مازندران به بخش گزارشهای تحلیلی اشاره کرد و گفت: واحد اطلاعات و اخبار شبکه طبرستان در بخش گزارشهای تحلیلی مکتوب هم در بهمن ماه رتبه نخست را در میان مراکز 33 گانه کشور کسب کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال 90 با حمایت های مدیرکل محترم مرکز با توسعه و تجهیز استودیوهای پخش خبر به سیستم های پیشرفته دیجیتالی شاهد شکوفایی در شآن و منزلت هم استانی های عزیز خواهیم بود.

فتح اللهی، دستاوردهای حوزه خبر را مرهون تلاش شبانه روزی سردبیران، خبرنگاران و کارکنان خبر دانست و گفت: امیدواریم تجربیات بدست آمده گام موثری برای ارتقای خبری اصحاب رسانه در استان شود.

