مقابله انقلابیون با جنگنده ها/ موافقت اتحادیه عرب با ایجاد منطقه ممنوعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شهر نفت خیز و استراتژیک راس لانوف هم اکنون شاهد درگیری شدید میان انقلابیون و گردانهای وابسته به معمر القذافی دیکتاتور لیبی است.

انقلابیون با تمام توان خود در حال مقابله با مزدوران قذافی هستند و در حال حاضر با استفاده از ضد هوایی جنگنده های قذافی را هدف قرار می دهند.

گردانهای قذافی علاوه بر راس لانوف شهر الزاویه را نیز مورد هجوم قرار داده و با انواع تجهیزات نظامی از جمله تانک و سلاح های سنگین در حال گلوله باران این شهر است.

وزارت امور خارجه فرانسه نیز امروز پس از نشست با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب اظهار داشت: این اتحادیه با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی موافق است.