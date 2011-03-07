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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

قیام مردم لیبی/

مقابله انقلابیون با جنگنده ها/ موافقت اتحادیه عرب با ایجاد منطقه ممنوعه

مقابله انقلابیون با جنگنده ها/ موافقت اتحادیه عرب با ایجاد منطقه ممنوعه

مقابله انقلابیون با جنگنده های رژیم قذافی راس لانوف و موافقت اتحادیه عرب با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی از آخرین تحولات قیام مردم این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شهر نفت خیز و استراتژیک راس لانوف هم اکنون شاهد درگیری شدید میان انقلابیون و گردانهای وابسته به معمر القذافی دیکتاتور لیبی است.

انقلابیون با تمام توان خود در حال مقابله با مزدوران قذافی هستند و در حال حاضر با استفاده از ضد هوایی جنگنده های قذافی را هدف قرار می دهند.

گردانهای قذافی علاوه بر راس لانوف شهر الزاویه را نیز مورد هجوم قرار داده و با انواع تجهیزات نظامی از جمله تانک و سلاح های سنگین در حال گلوله باران این شهر است.

وزارت امور خارجه فرانسه نیز امروز پس از نشست با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب اظهار داشت: این اتحادیه با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی موافق است.

کد مطلب 1269236

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