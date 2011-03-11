غلامرضا موسوی درباره کیفیت سینمای ایران در سال 89 به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در سال 89 سینمای ایران نسبت به سال‌های گذشته با ریزش مخاطب روبرو بود، کمبود مخاطب در سینمای ایران دلایل بسیار متعدد دارد که باید با برنامه‌ریزی درست و اصولی این کمبودها مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید این شرایط و کمبودها به درستی بررسی شود تا بتوانیم در سال آینده از مخاطبان بیشتری برخوردار باشیم. در سال 89 مسائل بسیاری از جمله شرایط اقتصادی موجود در جامعه، مسئله هدفمند کردن یارانه‌ها و جا نیافتادن این برنامه در زندگی روزانه مردم و همچنین کیفیت فیلم‌ها در کمبود مخاطبان سینما تاثیر داشت.

این تهیه‌کننده خاطرنشان کرد: علت همه این مسائل را قبل از اکران‌های جدید و آغاز سال نو می‌توان جستجو کرد و درصدد رفع هر کدام از این کمبودها برآمد. همه مسائل مطرح شده در ریزش تماشاگر سینمای ایران موثر بوده‌‌اند اما درصد تاثیرشان با یکدیگر تفاوت دارد.

تهیه‌کننده فیلم "صورتی" درباره چشم‌انداز سینمای ایران در سال 90 گفت: با توجه به فیلم‌هایی که امسال در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر شاهد آن بودم امیدوارم که سال 90 گیشه پربارتری نسبت به سال 89 داشته ‌باشیم. خوشبختانه امسال در جشنوار بیست و نهم شاهد تهیه فیلم‌های بسیاری توسط تهیه‌کنندگان مستقل بودیم.

موسوی افزود: امیدوارم این‌ فیلم‌های مستقل در اکران عمومی بتوانند موفق شوند و تماشاگران را بار دیگر به سالن‌های سینما بکشانند. اما استقبال مخاطبان از فیلم‌‌ها منوط به این است که سینمای ایران بتواند مشکلات سال گذشته خود را به درستی برطرف کند.