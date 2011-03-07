ماموران ناجا باید حداقلهای آمادگی جسمانی را داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حبیب‌الله مردان‌پور دوشنبه در همایش ورزش‌های رزمی و دفاع شخصی نیروهای ناجا اظهار داشت: تقویت جسمانی نیروهای انتظامی ضروری است چراکه پلیس باید در مقابل افراد شرور و مجرم قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه آمادگی جسمانی در نیروی انتظامی سه سطح دارد، افزود: یک مامور نیروی انتظامی باید حداقل‌های آمادگی جسمانی را داشته باشد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: سطح دوم آمادگی مربوط به آمادگی جسمانی تخصصی است که برخی نیروها باید دوره‌های آن را بگذرانند.

وی سومین سطح آمادگی حرفه‌ای در نیروی انتظامی را سطح آموزش حرفه‌ای دانست و بیان داشت: این نوع آموزش مربوط به یگان ویژه و نیروهای تخصصی است.

مردان‌پور ادامه داد: هر پلیس باید آمادگی جسمانی متناسب با وظیفه خود را داشته باشد تا پاسخگوی ماموریتهای محول‌شده خود باشد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه از سال 82 تاکنون آموزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی رواج داده می‌شود، تصریح کرد: ارتقا سطح رزمی کارمندان نیروی انتظامی در ماموریت‌های مختلف سبب اعتماد بیشتر مردم به این یگان می‌شود.

به گزارش مهر، در این همایش نیروهای یگان ویژه، نیروهای مرکز آموزش شهید بهشتی و کارکنان آگاهی استان اصفهان حرکات رزمی و کار با صلاح سرد را به نمایش گذاشتند.

همچنین سناریوی تعقیب و گریز آدم‌ربایان توسط ماموران نیروی انتظامی در این مراسم برگزار و مراحل دستگیری مجرمان آدم‌ربا نمایش داده شد.