نوسازی بافت فرسوده کرمانشاه متناسب با دکوراسیون شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کرامت نرگس نژاد در جلسه ستاد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاه اظهار داشت: کلیه ساخت و سازها و نوسازی ها در بافت فرسوده باید طوری طراحی و اجرا شود که در نما و حجم، متناسب با المان شهری باشد که باعث مزاحمت و ضایع کردن حق شهروندان دیگر نشود.

وی افزود: هر پیمانکاری که در خیابان مدرس پروژه خود را زودتر از موعد مقرر تحویل دهد مورد تشویق قرار گرفته و عکس این موضوع هم برای پیمانکارانی که در اتمام پروژه خود تعلل کنند نیز صادق خواهد بود.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: سیاست تشویق و تنبیه در بحث نظارت و کنترل پروژه ها می تواند در سرعت بخشیدن به پروژه ها تأثیر گذار باشد.

در پایان این جلسه مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کرمانشاه گزارشی از روند پیشرفت تعریض خیابان مدرس به اعضای جلسه ارائه داد.