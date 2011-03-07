34 فرودگاه به سیستم کمک ناوبری مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محسن اسماعیلی ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از سیستم کمک ناوبری فرودگاه اراک ایمنی پرواز را مهمترین رکن حمل و نقل هوایی دانست و اظهار داشت: هر فرودگاه علاوه بر حمل مسافر و بار در مواقع اضطراری می تواند به عنوان ناجی انسانها نیز به حساب آید.

وی وجود یک فرودگاه در هر استان را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: در تحقق توسعه در هر استان وجود فرودگاه به عنوان زیرساخت محسوب شده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



اسماعیلی با بیان اینکه تنها سه فرودگاه کشور درآمدزا هستند، تصریح کرد: در حال حاضر 54 فرودگاه در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد تنها سه فرودگاه امام، مشهد و مهرآباد اقتصادی هستند که پیش‌بینی می‌شود به‌زودی فرودگاه‌های شیراز و اصفهان نیز به این تعداد افزوده شوند.

اسماعیلی ادامه داد: بدون شک هرچه میزان مسافر و بار بیشتر باشد، درآمدزایی فرودگاه‌ها نیز بیشتر خواهد بود که در این صورت می‌توان از منابع درآمدی به منظور توسعه فرودگاه‌ها بهره‌ لازم را برد.



مدیرعامل فرودگاه‌های کشور درآمدزایی فرودگاهها را در گروی استمرار پروازها دانست و ادامه داد: یکی از شرایط لازم برای برقراری پروازها استمرار و افزایش پروازهاست چراکه استقبال مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای عملیات لایتینگ فرودگاه اراک در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: بحث لایتینگ فرودگاه اراک یکی از مصوبات سفر دولت است که در سال آینده اجرایی خواهد شد.



وی با اشاره به بهره برداری از سیستم کمک نابوبری فرودگاه اراک گفت: سامانه VOR مهمترین رکن در ایمنی پروازها به شمار می آید و هر فرودگاه قبل از افزایش تعداد پروازهای خود می بایست این سیستم را راه اندازی کند.

اسماعیلی اظهار داشت: سیستم VOR فرودگاه اراک بیش از سه ماه مورد تست و آزمایش قرار گرفته است تا از کارکرد درست و قطعی این سیستم اطمینان لازم را حاصل کنیم.



مدیرعامل فرودگاه‌های کشور گفت: همچنین به‌زودی عملیات تطویل باند فرودگاه اراک در دستور کار مسئولان قرار خواهد گرفت.

گفتنی است در این مراسم سیستم کمک ناوبری VOR/DME فرودگاه اراک جهت افزایش ضریب ایمنی و هدایت ایمن پروازها مورد بهره برداری قرار گرفت.