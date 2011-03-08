224 اقدام ملی مهم در نقشه جامع علمی/ نقشه سند فرادولتی است

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر تدوین نقشه جامع علمی بر توسعه علمی کشور افزود: افرادی در بخشهای مختلف علمی کشور حرکت های مختلفی را به انجام رسانده اند که با نیت های خیر بوده و حرکت های خوبی هم انجام شده است اما در جمع ممکن است اثرات این حرکت را خنثی کرده باشند.

وی اظهار داشت: لازم بود که سندی فرابخشی و فرا دولتی و ملی تدوین شود تا با تغییر دولت ها تغییر نکند و در جایگاه رهبری نظام باشد و مجری آن هم به درستی شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شد.

کبگانیان افزود: به طور مثال سندهایی که در سال 84 و 85 موظف بودیم درباره پژوهش و فناوری، آموزش عالی و یا نخبگان تهیه کنیم، در بسیاری از آنها آمار و ارقام، هدف گذاریها و شاخصها متفاوت بود و در بخشهایی که انجام شد هم انتقاداتی را در پی داشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: آثار تدوین نقشه جامع علمی را می توان در اتفاق نظری که اکنون در رابطه با برخی از بخشها وجود دارد، دید. به طور مثال در بخش علم و فناوری فضایی و در بحث اعزام انسان به فضا اولین بار این موضوع در نقشه جامع علمی کشور و سند مربوطه هوا و فضا در شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و در جنبه های دیگر علوم هم همینطور به موضوعات جدید توجه شد.

وی خاطرنشان کرد: همین طور است که به طور مثال در ردیف های بودجه سال 90 می بینیم که توافق خوبی میان دولت و مجلس در حمایت از شرکت های دانش بنیان با رقمی معادل هزار میلیارد تومان صورت گرفت.

کبگانیان گفت: همه این بندها، احکام و اقدامات ملی در نقشه جامع علمی کشور دیده شده و هنوز ابلاغ نشده کاملاً احساس می شود که اجرای این نقشه به علت این وفاق ملی شروع شده و همه برای اجرا در حال سبقت گرفتن از هم هستند.

وی یادآور شد: نقشه جامع علمی کشور 224 اقدام ملی مهم دارد که در 14 سالی که تا افق 1404 باقیمانده است بدیهی است که هر سال باید تعدادی از اقدامات را با برنامه ریزی به اجرا برسانیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره وجود نقشه جامع علمی در سایر کشورها و استفاده از تجربیات آنها در تدوین نقشه در داخل کشور گفت: کشورهای دیگر هم تجربه های متعددی در این زمینه دارند و در اغلب کشورهای پیشرفته این موضوع با عنوان اسناد توسعه علمی وجود دارد که آن را در بالاترین مراجع قانونی خود مصوب و در برنامه های 5 ساله، 10 ساله و در برخی بیش از 10 ساله برنامه ریزی می کنند.

وی افزود: ما در ایران به دلیل شرایط بومی و فرهنگی خاص خودمان نام نقشه جامع علمی را برای این الگو برگزیدیم.

کبگانیان اظهار داشت: یکی از پروژه های بسیار جدی و مهمی که در این زمینه انجام گرفت مطالعات تطبیقی در رابطه با اسناد علمی کشورهای صنعتی، غربی، آسیای جنوب شرقی و برخی کشورهای رقیب در منطقه بود. هم اسناد این کشورها مطالعه شد و هم مطالعه تطبیقی صورت گرفت و نکات مثبت این اسناد بررسی شد اما در نهایت ما مدل خاص خودمان را انتخاب کردیم.