شهدای گمنام از طریق نمونه برداری از خون خانواده شهدا شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، سردار شریفی در جمع خبرنگاران و در حاشیه همایش خانواده‌های شهدای جاویدالاثر استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان دارای بیشترین شهید و مفقودالاثر در دوران جنگ هشت ساله است، اظهار داشت: شناسایی شهدای گمنام برای نخستین بار در کشور در استان اصفهان از طریق نمونه‌برداری از خون خانواده شهدا انجام می‌شود.

وی افزود: استان اصفهان نخستین استانی است که در کشور با استفاده از نمونه خون پدر، مادر، برادر و فرزند شهدا از طریق ژنتیک شهدای گمنام شناسایی می‌شوند.

مدیر اداره ایثارگران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال 83 تا کنون شناسایی شهدای گمنام و جاویدالاثر را از طریق ژنتیک و DNA در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: شناسایی شهدای گمنام به روش ژنتیک پس از شش سال به نتیجه رسید.

وی اضافه کرد: پیکر شهید سردار علی هاشمی برای نخستین بار به این روش مورد شناسایی قرار گرفت.

سردار شریفی ادامه داد: بیش از سه هزار و 500 شهید و اسیر از طریق فیلمها، تصاویر پخش شده از تلویزیون رژیم بعثی عراق در زمان جنگ شناسایی و آمار آنها به صلیب سرخ ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ برای شناسایی شهدا پلاکهای دو تکه‌ای در اختیار رزمندگان قرار می‌گرفت، اظهار داشت: پس از انجام هر عملیاتی در زمان جنگ اظهارات و مشاهدات دوستان، هم رزمان و فرماندهان شهدا در فرم شناسایی مفقودین درج می‌شد.

مدیر اداره ایثارگران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه حدود پنج هزار نفر از مفقودان شناسایی نشده مربوط به عملیات بدر و خیبر به همراه آزادگان به مهین اسلامی بازگشتند، گفت: حدود چهار هزار و 100 نفر از مفقودین نیز بر اساس اطلاعات به دست آمده از آزادگان و رزمندگان دیگر تعیین شهادت شدند.

وی یادآور شد: همچنین به پیکر شهدا با اجساد عراقی توسط سپاه پاسداران مبادله می شد به گونه ای که در 21 مرحله مبادله بین جمهوری اسلامی و رژیم صدام بیش از دو هزار و 500 پیکر شهید مبادله شد.

سردار شریفی با بیان اینکه پیکر 570 نفر از شهدا در اردوگاه‌های عراقی دفن شده بودند، گفت: با مذاکرات انجام شده با کشور عراق اجازه نبش قبر گرفته شد و پیکر شهدا شناسایی و به خانواده‌های وی تحویل داده شد.

وی با اشاره به آمار تلفات گروه های تفحص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حین انجام تفحص پیکر شهدا،31 شهید، 63 جانباز قطع عضو و 28 اسیر داده است.