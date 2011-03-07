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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۷

در کرمانشاه؛

هدفمندی یارانه ها باعث استقبال مردم از نمایشگاه بهاره شد

هدفمندی یارانه ها باعث استقبال مردم از نمایشگاه بهاره شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه در بازدید از نمایشگاه فروش بهاره، گفت: نمایشگاه ویژه بهاره امسال در کرمانشاه به دلیل تقارن با اجرای هدفمند کردن یارانه ها مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عبدالمجید واحدی در حاشیه نمایشگاه فروش بهاره کرمانشاه در جمع خبرنگاران، ضمن ابراز رضایتمندی از این نمایشگاه، اظهار داشت: نمایشگاه بهاره امسال در کرمانشاه با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه که به اتفاق رئیس سازمان بازرگانی و تنی چند از مسئولان این استان به بازدید ازنمایشگاه فروش بهاره آمده بود، با غرفه داران این نمایشگاه  نیز در خصوص کالاهای ارائه شان بحث و گفتگو کرد.

واحدی از کلیه برگزار کنندگان نمایشگاه فروش نوروز در کرمانشاه تشکر و قدردانی ویژه کرد. 

نمایشگاه فروش بهاره  ویژه نوروز از 12 تا 22 اسفند ماه جاری از ساعت 9 تا 22 به صورت یکسره در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی واقع در پارک شاهد کرمانشاه دایر می باشد.

کد مطلب 1269250

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