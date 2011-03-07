گسترش انقلاب اسلامی در خاورمیانه حتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، بیوک مقدسی بخشایش گفت: مسلمانان خاورمیانه با بیداری اسلامی حاکمان ظالم و مستبد خود را یکی پس از دیگری به زیر کشیده و اگر فرار نکنند با گرفتاری در موج خشم مردم به محاکمه کشیده خواهند شد و آزادی را بدون استکبار جهانی تجربه خواهند کرد.

وی افزود: اکنون زمان آن رسیده حکومت های مستبد باقی مانده به مطالبات مردم خود که اجرای اسلام ناب محمدی است جواب مثبت داده و با ترک مسند قدرت، اختیارات کشور را به دست ملت ها بسپارند.

بیوک مقدسی بخشایش در ادامه اظهار داشت: حقیقت این است که طرح خاورمیانه جدید و دموکراسی واهی شیطان بزرگ در منطقه خاورمیانه شکست سنگینی خورده و توان حمایت و نگهداری دست نشانده های خود را ندارد.

وی افزود: استکبار جهانی برای اینکه مردم منطقه را فریب دهد سران حلقه به گوشش را مورد دشنام قرار داده و دارایی های آنان را در بانک های اروپا و آمریکا بلوکه کرده و با واریز آن به حساب نهادهای وابسته خود، حقوق بشر، بانک جهانی و سازمان ملل و دیگر نهادهای وابسته ژست محاکمه و تحریم آنان را گرفته است.

دبیر موتلفه اسلامی استان با اشاره به بیداری اسلامی در بحرین اظهار کرد: با وجود کمک های بی دریغ آمریکا به بحرین و وجود ناوگان بزرگ مستقر در این کشور مردم با شعار "یا علی مظلوم" و "یا حسین شهید" و دعای امام زمان (عج) بدون ترس و واهمه زیر گلوله های آتشین به تظاهرات خود تا سرنگونی شاه مستبد ادامه داده و خواهند داد.

مقدسی بخشایش در خصوص لایحه بودجه سال 90 گفت: با اینکه بودجه دیر به مجلس تقدیم شده نمایندگان با جدیت و سرعت، هر چه زودتر تفحص در بودجه تقدیمی دولت را آغاز کنند تا رضایت خدا و خلق خدا را فراهم کنند.

مقدسی اشاره کرد: بودجه تقدیمی دولت به مجلس ، رشد قابل توجهی نسبت به بودجه سالجاری داشته و امید است با کار مضاعف و همت مضاعف مجلس محترم شورای اسلامی رسیدگی کارشناسانه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به بودجه سال90 اظهار کرد: هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت در بودجه سال 90 تحول عظیمی در رونق اقتصادی کشور و پایین آمدن چشمگیر تورم و افزایش اشتغال برای بیکاران و حل مشکل مسکن متاهلین را ان شاء الله خواهد داشت.