افزایش 6 درصدی تولید فولاد آذربایجان در 11 ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سید باقر مرتضوی گفت: در 11 ماهه سال جاری، ‌در مجموع 468 هزار و 520 تن محصولات فولادی تولید شد در حالی که در مدت مشابه سال 88،‌ میزان تولید این شرکت 443 هزار و 197 تن بود.

وی افزود: میزان تولید شرکت فولاد آذربایجان در بهمن ماه، 46 هزار و 552 تن بود در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 44 هزار و 365 تن بود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: تولیدات این شرکت شامل مقاطع سبک فولادی و نیز میلگردهای ساختمانی و صنعتی از 10 تا 32 میلیمتر است.

با راه اندازی کارخانه فولاد میانه (به عنوان یکی از طرح های 8 گانه استانی)، در جوار کارخانه فولاد آذربایجان، شمش‌های فولادی تولید شده، پیش از سرد شدن و به طور مستقیم وارد این کارخانه شده و به محصول نهایی تبدیل می شود که از این رو، نقشی قابل توجه در صرفه جویی مصرف انرژی خواهد داشت.