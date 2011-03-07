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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

افزایش 6 درصدی تولید فولاد آذربایجان در 11 ماهه امسال

مدیرعامل شرکت فولاد آذربایجان از افزایش حدود شش درصدی میزان تولید این شرکت در 11 ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید باقر مرتضوی گفت: در 11 ماهه سال جاری، ‌در مجموع 468 هزار و 520 تن محصولات فولادی تولید شد در حالی که در مدت مشابه سال 88،‌ میزان تولید این شرکت 443 هزار و 197 تن بود.

وی افزود: میزان تولید شرکت فولاد آذربایجان در بهمن ماه، 46 هزار و 552 تن بود در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 44 هزار و 365 تن بود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: تولیدات این شرکت شامل مقاطع سبک فولادی و نیز میلگردهای ساختمانی و صنعتی از 10 تا 32 میلیمتر است.

با راه اندازی کارخانه فولاد میانه (به عنوان یکی از طرح های 8 گانه استانی)، در جوار کارخانه فولاد آذربایجان، شمش‌های فولادی تولید شده، پیش از سرد شدن و به طور مستقیم وارد این کارخانه شده و به محصول نهایی تبدیل می شود که از این رو، نقشی قابل توجه در صرفه جویی مصرف انرژی خواهد داشت.

کد مطلب 1269253

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