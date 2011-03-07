هوای تهران فردا نیمه ابری در اواخر وقت با بارش پراکنده همراه است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نقشه های پیش یابی هواشناسی با نزدیک شدن سامانه بارشی از شمال غرب به تدریج در روز سه شنبه بارش باران از نوار غربی کشور آغاز شده و تا آخر این روز نواحی شمال غرب، غرب و به طور پراکنده جنوب غرب و سواحل غربی دریای خزر را در برمی گیرد.

در روز چهارشنبه به سبب حرکت سامانه به سمت شرق علاوه بر مناطق مذکور در سواحل شرقی خزر و مرکز کشور نیز بارش باران پیش بینی می شود. همچنین بارش در مناطق سردسیر و مرتفع در شمال غرب و غرب به صورت برف است و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در غرب دریای خزر و نوار غربی کشور وزش باد شدید پیش بینی شده است.

همچنین کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 7 و 18 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.