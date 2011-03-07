برگزاری دوره های آموزشی ازدواج در کانون های مساجد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فوقی عصر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی جوانان در ساری افزود: ازدواج، گامی مهم در سیر تکاملی بشریت به شمار می رود چنانچه از آن به عنوان نصف ایمان یاد شده و رسیدن به مقام انسان کامل بدون گذشتن از این مرحله مهم امکان پذیر نیست اما بی شک این امر مقدس هنگامی می تواند، آثار و برکات حقیقی خویش را را داشته باشد که با سایر آموزه های اسلامی و آگاهی از اخلاق خانوادگی اسلام همراه شود.

وی خاطر نشان کرد: لازم است که زوج های جوان با آگاه شدن از قابلت های معنوی که بنیان خانواده در اختیار آنها می گذارد، توان خویش را مضاعف کرده و در راه هر چه بیشتر کردن برکات خانواده و خدمت به جامعه اسلامی همت کنند.

فوقی تاکید کرد: اجرای این امر بدون آموزش های لازم میسر نخواهد شد بنابراین دوره آموزشی زوج های جوان در صدد است تا با آگاه سازی زوجین از قابلیت های خانواده و ایجاد زمینه مناسب برای شناخت و تبادل افکار از ثمرات خانواده مسلمان در جهت ترویج فرهنگ و شعائر اسلامی، گامی بلند در جهت نیل به آرمان های اسلام بردارد.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران اضافه کرد: زوج های جوانی که از تاریخ عقد آنها بیش از 12 ماه سپری نشده باشد، در این دوره با حضور اساتید برجسته استان آموزش های لازم را فرا می گیرند که در استحکام خانواده و جلوگیری از طلاق بسیار میسر است.

وی آشنایی زوج‌های جوان با مهارت‌های زندگی، برنامه ریزی در جهت تقویت روحیه اعتماد به نفس و خود باوری زوج های جوان، تربیت زوجین متعهد و با تجربه و شناسایی قابلیت ها، هدایت و آموزش زوج های جوان کانون ها، آشنایی با مهارت های اساسی در زندگی مشترک، شناخت ویژگی های زن و مرد در استحکام بنیان خانواده را از اهداف برگزاری این دوره آموزشی برشمرد.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران افزود: این دوره آموزشی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در موضوع‌های آموزش مهارت‌های زندگی بر اساس آموزه‌های دینی و آشنایی با حقوق خانواده برگزار می شود.

وی اذعان داشت: شرکت کنندگان در مرحله استانی این طرح در صورت کسب امتیاز لازم به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

فوقی تصریح کرد: آموزش زوج های جوان اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران، پنج شنبه 19 اسفند به مناسبت 18 اسفند، هجدهمین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور در مجتمع فرهنگی ارشاد ساری برگزار می شود.