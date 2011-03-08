90 میلیارد تومان به ایمن سازی مدارس اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در رباط کریم، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کل کشور شامگاه دوشنبه در پنجمین جشنواره خیرین مدرسه ساز که با حضور فرماندار شهرستان رباط کریم، مدیرکل نوسازی استان تهران و ائمه جمعه در سالن فجر رباط کریم برگزار شد ، با ارائه گزارشی از روند مدرسه سازی درسطح کشور گفت: در راستای گسترش ساخت و ساز مدارس رقابتی همراه با رفاقت بین دولت و مردم ایجاد شده که در این جهاد مقدس، گوی سبقت به کرات از سوی طرفین ربوده می شود.

محمدرضا حافظی با بیان اینکه ساخت مدرسه معامله با خداست، اظهار داشت: دولت با تاسی از حرکت جهادگونه مردم، اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان را در سال 90 از محل ذخائر ارزی به امر ایمن سازی مدارس اختصاص داده است.

وی از فعالیت 750 عضو خیرین مدرسه ساز ایران در سایر کشورهای جهان خبر داد و افزود: مجمع خیرین مدرسه ساز کشور فعالیتهای خود را در فرای این مرز و بوم اسلامی آغاز کرده و درشهرهایی نظیر دبی، آنکارا و تورنتو مدارسی بنا نموده تا از این طریق پرچم عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی را در دیگر نقاط جهان بیش از پیش برافراشته سازد. رئیس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم عصر نیز طی سخنانی خاطرنشان کرد: این جشنواره با هدف ایجاد فرهنگ مدرسه سازی و به پاس تقدیر از تلاشها و زحمات بی دریغ خیرین مدرسه ساز صورت می گیرد. تراکم جمعیت دانش آموزی از مشکلات رباط کریم جواد مقدم با اشاره به معضلات آموزشی شهرستان رباط کریم اظهار داشت: مهاجرپذیر بودن، تراکم دانش آموزی و کمبود فضای آموزشی و پرورشی را می توان از عمده ترین مشکلات آموزش و پرورش این شهرستان برشمرد. این مسئول ادامه داد: بهترین و زیباترین دوران کاری من در جمع خیرین مدرسه ساز طی شد و نقش این دلسوزان در ساخت مدارس و مراکز آموزشی بسیارمهم، حیاتی و بی بدیل است. وی موفقیت هرجامعه را در گرو توسعه تعلیم و تربیت خواند و افزود: اگر مردمان ملتی به امر تعلیم و تربیت ارزش قائل شوند آن جامعه بسوی سعادت سوق خواهد یافت اما درغیراینصورت فقر فرهنگی بر فضای جوامع حاکم می شود. مقدم با بیان اینکه بیشترین توجه به آموزش پرورش در دولتهای نهم و دهم صورت گرفته، عنوان کرد: پرداختن به مباحث احداث مراکز آموزشی و مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی در کنار دولت خدمتگزار نهم و دهم برگی زرین از افتخارات بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی قلمداد می شود.

در آیین پایانی گلریزان پنجمین جشنواره خیرین مدرسه ساز مبلغ 50 میلیون و 200 هزار تومان وجه نقد، 12 هزار مترمربع زمین، 15 دستگاه رایانه و پنج دستگاه کولر از سوی خیرین و شهرداری به امور مدرسه سازی اختصاص یافت.

رباط کریم در وسعتی نزدیک به 329 کیلومترمربع و جمعیتی بالغ بر 614 هزار و 586 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که در آن اقوامی با گونه های فرهنگی مختلف زندگی می کنند.