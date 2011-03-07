ثبت نام 640 هزار نفر در سایت کارجویان/ تهیه 9500 طرح اشتغالزایی تعاونی

غلامحسین حسینی نیا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر 160 هزار تعاونی در کشور وجود دارد که از مجموع این تعداد تعاونی حدود 9 درصد از آنها راکد هستند.

وی با بیان اینکه این تعاونیها به دلایل مختلف از چرخه خارج شده اند، بیان داشت: برخی از این تعاونی ها مانند تعاونیهای مسکن با توجه به پایان موضوع فعالیتشان تعطیل شده اند و برخی دیگر نیز اقدامی برای عملیاتی کردن موضوع پروژه خود نکرده اند و فعالیت آنها در همان مراحل اولیه باقی مانده است.

وجود بیش از 10 هزار تعاونی راکد در کشور

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون ادامه داد: در مجموع در حال حاضر بیش از 10 هزار تعاونی راکد در کشور وجود دارد.

حسینی نیا با اشاره به تشکیل کمیته هایی برای بررسی مشکلات این تعاونیهای راکد، یادآور شد: این کمیته ها متناسب با گرایش هر کدام از تعاونیها نسبت به رفع مشکلات آنها اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از کار تعاونیهای راکد به اتحادیه ها واگذار شده است، افزود: اتحادیه ها نیز با بررسی ابعاد مختلف مشکلات این تعاونیها آنهایی را که قابلیت احیا دارند را کمک می کنند تا مجدد راه اندازی شوند.

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون ادامه داد: برخی از تعاونیهایی که آنقدر مسائل و مشکلات دارند که بهتر است منحل شوند نیز با پیگیریهای انجام شده منحل خواهند شد.

افزایش بهره وری تعاونیها راه حل کاهش مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه ها

حسینی نیا در ادامه سخنان خود به تاثیر هدفمندی یارانه ها در حوزه فعالیت تعاونیها اشاره کرد و گفت: بنگاههای تعاونی نیز مانند دیگر بنگاههای اقتصادی اجتماعی به طور طبیعی تحت تاثیر عوارضی که بر یک بنگاه تولیدی، خدماتی و ... وارد می شود قرار می گیرند.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش بهره وری تعاونیها برای کاهش مسائل و مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه ها، بیان داشت: در این راستا کمک هایی در قالب بسته های حمایتی که در آنها سهم تعاونیها هم دیده شده است صورت می گیرد.

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون با تشریح برنامه های این وزارتخانه برای توانمندسازی تعاونیها در کشور، عنوان کرد: در این راستا آموزشهای فنی، تخصصی و مدیریتی را در دستور کار داریم.

ارائه دو میلیون و 250 هزار نفر روز آموزش به تعاونگران

حسینی نیا یادآور شد: در این راستا برای سال آینده با رشد 100 درصدی تقویم آموزشی را به تعاونگران ارائه خواهیم کرد.

وی با اشاره به آموزشهای ارائه شده در چهار حوزه تعاونیها، مدیریت تعاونی، آموزشهای کارآفرینی و فنی و حرفه ای به تعاونگران، خاطر نشان کرد: تلاش کرده ایم در حوزه آموزش های مدیریتی، کارآفرینی و خاص بخش تعاون یک پوشش کامل از آموزشهای مورد نیاز را داشته باشیم تا توانمندی لازم در زمینه کاهش هزینه ها، افزایش تولید و بهره وری در این بخش داشته باشیم.

حسینی نیا یادآور شد: در مجموع با افزایش 100 درصدی آموزش ها در این حوزه طی سال آینده دو میلیون و 250 هزار نفر روز آموزش به تعاونگران ارائه خواهد شد.

برنامه ریزی برای ایجاد 210 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون همچنین در مورد طرح های اشتغالزا تهیه شده در حوزه تعاونیها، خاطر نشان کرد: به طور مشخص در قالب طرح هایی که برای اشتغال طراحی و آماده شده است 9 هزار و 500 طرح را در سراسر کشور جمع بندی کرده ایم.

حسینی نیا ادامه داد: از این تعداد طرح دو هزار و 200 طرح جنبه تکمیلی و 7 هزار و 300 طرح جدید جنبه ایجادی دارند.

وی با بیان اینکه این تعداد طرح با استعداد سه هزار و 500 میلیارد تومان آماده شده است، بیان داشت: این طرح های اشتغالزا برای طرح در سیستم بررسی و کارگروههای مختلف آماده شده

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون ادامه داد: در صورت بهره برداری از این تعداد طرح تعاونی 110 هزار شغل مستقیم و 100 هزار شغل غیرمستقیم در کشور ایجاد می شود.

ثبت نام 640 هزار نفر در سایت کارجویان وزارت تعاون

حسینی نیا همچنین به آمار سایت کارجویان وزارت تعاون اشاره کرد و در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 640 هزار نفر در این سایت ثبت نام کرده اند که همچنان آمار در این زمینه رو به افزایش است.

وی با تاکید بر اینکه آمار کارجویان ثبت نامی به صورت طبقه بندی شده تدوین شده است، عنوان کرد: این آمار همچنین به صورت استانی گردآوری شده است.

ارائه رشته تعاون در 12 واحد دانشگاهی علمی کاربردی

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون به ایجاد رشته های کارآفرینی در دانشگاههای اشاره کرد و گفت: تاکنون دو رشته کاردانی امور تعاونیها و کارشناسی مدیریت تعاونیها به دو شکل پودمانی و ترمی در دانشگاه علمی کاربردی تصویب و راه اندازی شده است.

حسینی نیا افزود: در حال حاضر در رشته های یاد شده 12 مرکز اقدام به پذیرش دانشجو می کنند که زمینه خوبی برای علاقمندان به فعالیت در تعاونیها است.

وی همچنین با اشاره به طرح راه اندازی دانشکده تحصیلات تکمیلی تعاون، افزود: این دانشکده در راستای ایجاد رشته های مرتبط با تعاون از جمله آموزش و ترویج تعاون، کارآفرینی تعاونی، حقوق تعاونیها و ... در مقطع تحصیلات تکمیلی راه اندازی می شود.

عدم همکاری دانشگاه شهید بهشتی برای راه اندازی دانشکده تعاون

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون با اشاره به رایزنیهای انجام شده با دانشگاه شهید بهشتی برای راه اندازی این دانشکده، عنوان کرد: با وجود همه رایزنیهای انجام شده همچنان با این دانشگاه به نتیجه نرسیده ایم.

حسینی نیا ادامه داد: در صورت عدم همکاری دانشگاه شهید بهشتی تهران برای راه اندازی دانشکده تحصیلات تکمیلی تعاون شاید ناگزیر شویم با دانشگاه دیگری موضوع را پیگیری کنیم.

وی همچنین از راه اندازی طرح مشاوره تعاون و کارآفرینی در 20 دانشگاه کشور خبر داد و بیان داشت: این آمادگی وجود دارد که این رشته را در دیگر دانشگاههای کشور نیز راه اندازی کنیم.

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای راه اندازی این رشته دانشگاهی، عنوان کرد: در استانها نیز دانشگاههای متقاضی می توانند از طریق ادارات تعاون استانی پیگیری کنند.