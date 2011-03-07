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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۶

در شکستن اجسام سخت؛

ورزشکار مشگین شهری رکورد جهانی را شکست

ورزشکار مشگین شهری رکورد جهانی را شکست

اردبیل - خبرگزاری مهر: ورزشکار مشگین شهری با شکستن 10 بلوک سیمانی رکورد جهانی شکستن اجسام سخت بر روی دست را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ابراهیم خداوردی زاده مربی تکواندوی شهرستان مشگین شهر با شکستن 10 بلوک سیمانی رکورددار شکستن اجسام سخت بر روی دست در جهان شد و در آستانه ثبت نام خود در کتاب گینس قرار گرفت.

در این نمایش ورزشی که بعد از ظهر دوشنبه در شهرستان مشگین شهر استان اردبیل برگزار شد، جمع کثیری از علاقمندان، ورزشکاران هنرهای رزمی و نیز مسئولان تربیت بدنی این شهرستان حضور داشتند.

پیش از این رکورد جهانی این رشته نمایشی متعلق به یک ورزشکار آمریکایی بود، اما خداوردی زاده توانست با شکستن 10 بلوک 60 کیلوگرمی رکورد جهانی در این بخش را جا بجا کرده و از آن خود بکند.

شکستن اجسام سخت با دست از جمله ورزشها و رشته های مورد علاقه و معمول آمریکائیها بوده و قبل از ورزشکار مشگین شهری یک رزمی کار این کشور با شکستن پنج بلوک 60 کیلوگرمی بر روی دست رکورددار جهان بود.

به گفته ابراهیم خداوردی زده فیلم این مسابقه طیاینده ای نزدیک در اختیار نمایندگان کتاب گینس قرار خواهد گرفت تا در این کتاب رکوردها ثبت شود.
 

کد مطلب 1269260

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