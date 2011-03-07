نخستین تمرین تیم فوتبال امید در بیشکک/ شرایط مطلوب میزبانی قرقیزها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان که شامگاه یکشنبه با 22 بازیکن تهران را به مقصد قرقیزستان ترک کرده بود، صبح امروز پس از سفری 8 ساعته از طریق ارومچی چین وارد بیشکک پایتخت قرقیرستان شد و در میان استقبال اعضای سفارت ایران در بیشکک بلافاصله راهی هتل حیات یکی از بهترین مراکز اقامتی این شهر شد.

بازیکنان تیم امید کشورمان پس از استراحتی کوتاه، عصر امروز یک جلسه تمرین شاداب و بانشاط را زیرنظر هومن افاضلی ، بیژن طاهری و هادی طباطبایی پشت سرگذاشتند و برای رفع خستگی سفرچند ساعته بیشتر به مرور کارهای کششی و ریکاوری پرداختند.

قرار است بازیکنان امید ساعت 12:30 فردا سه شنبه به وقت تهران آخرین تمرین خود را در ورزشگاه 4 هزار نفری "اسپارتاک" محل برگزاری دیدار برگشت تیم های امید ایران و قرقیزستان برگزار کنند. به گفته داود پرهیزکاری سرپرست تیم امید تمامی بازیکنان این تیم درشرایط آمادگی مطلوب قرار دارند و تیم به لحاظ وضعیت اسکان، تغذیه و تمرینات در وضعیت ایده آلی است.

وی آب و هوای شهر بیشکک را بهاری و مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: به گفته ساکنین شهر بیشکک چنین هوایی در فصل زمستان در این کشوربی سابقه است.

پرهیزکاری اظهار داشت: تیم امید فردا در ورزشگاه اصلی محل مسابقه تمرین خواهد کرد و پیش از آن جلسه هماهنگی دیدار ایران و قرقیزستان با حضور مسئولان AFC ، سرپرستان و داوران اردنی این مسابقه برگزار خواهد شد .

دیدار برگشت تیم های فوتبال امید ایران و قرقیزستان درمرحله سوم رقابتهای انتخابی المپیک درحالی عصرچهارشنبه 18 اسفند دربیشکک برگزارمی شود که دیدار رفت را تیم کشورمان با یک گل به سود خود خاتمه داد.