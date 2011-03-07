اختصاص یک میلیارد ریال برای عمران شهری و گردشگری گناوه

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، مسعود نضوری بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی گناوه اظهار داشت: از این اعتبار 130 میلیون ریال به بخش گردشگری روستایی اختصاص یافته است.
وی گردش مالی بازار گناوه در سال گذشته را 8 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: مشارکت اصناف بازرگانان و شهرداری برای زیباسازی شهر گناوه ضروری است.
معاون امور عمرانی استانداری بوشهر از راه اندازی نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در شهرستان گناوه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: امید می رود راه اندازی این دفتر با مساعدت فرمانداری گناوه و میراث فرهنگی تسریع شود.
امام جمعه گناوه نیز بر ایجاد فضای مناسب برای مسافران نوروزی و رسیدگی به وضعیت نمازخانه ها این شهرستان تاکید کرد و گفت: این شهر در زمینه مبلمان شهری بویژه در بخش بهداشت و نظافت با مشکل حاد مواجه است، که باید زمینه و بستر در زمینه مبلمان شهری اول برای شهروندان و بعد برای گردشگران مهیا شود.
حجت الاسلام سیدعبدالهادی رکنی حسینی تخلیه زباله در کنار حاشیه جاده روستای محمد صالحی را نادرست و نازیبا خواند و از مسئولان ذیربط خواست تا این مکان را که باعث آلودگی محیط زیست و آلایندگی برای روستاهای همجوار شده به محل دیگری انتقال دهند.
فرماندار شهرستان گناوه نیز گفت: ساحل زیبای گناوه و سطح شهر برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شده است.
تیمور یزدانشناس تامین بودجه لازم به ستاد تسهیلات سفر را ضروری دانست و افزود: مجموعه بودجه جاری این ستاد در سال گذشته تنها 30 میلیون ریال بوده که به هیچ وجه جوابگوی این ستاد نبود.
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