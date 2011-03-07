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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۳۶

نصوری خبر داد:

اختصاص یک میلیارد ریال برای عمران شهری و گردشگری گناوه

اختصاص یک میلیارد ریال برای عمران شهری و گردشگری گناوه

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری بوشهر از اختصاص یک میلیارد و 120 میلیون ریال اعتبار عمران شهری و گردشگری به شهرستان گناوه به عنوان توریستی ترین شهرستان استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، مسعود نضوری بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی گناوه اظهار داشت: از این اعتبار 130 میلیون ریال به بخش گردشگری روستایی اختصاص یافته است.

وی گردش مالی بازار گناوه در سال گذشته را 8 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: مشارکت اصناف بازرگانان و شهرداری برای زیباسازی شهر گناوه ضروری است.

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر از راه اندازی نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در شهرستان گناوه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: امید می رود راه اندازی این دفتر با مساعدت فرمانداری گناوه و میراث فرهنگی تسریع شود.

امام جمعه گناوه نیز بر ایجاد فضای مناسب برای مسافران نوروزی و رسیدگی به وضعیت نمازخانه ها این شهرستان تاکید کرد و گفت: این شهر در زمینه مبلمان شهری بویژه در بخش بهداشت و نظافت با مشکل حاد مواجه است، که باید زمینه و بستر در زمینه مبلمان شهری اول برای شهروندان و بعد برای گردشگران مهیا شود.

حجت الاسلام سیدعبدالهادی رکنی حسینی تخلیه زباله در کنار حاشیه جاده روستای محمد صالحی را نادرست و نازیبا خواند و از مسئولان ذیربط خواست تا این مکان را که باعث آلودگی محیط زیست و آلایندگی برای روستاهای همجوار شده به محل دیگری انتقال دهند.

فرماندار شهرستان گناوه نیز گفت: ساحل زیبای گناوه و سطح شهر برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شده است.

تیمور یزدانشناس تامین بودجه لازم به ستاد تسهیلات سفر را ضروری دانست و افزود: مجموعه بودجه جاری این ستاد در سال گذشته تنها 30 میلیون ریال بوده که به هیچ وجه جوابگوی این ستاد نبود.

کد مطلب 1269262

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