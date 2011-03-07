اختصاص یک میلیارد ریال برای عمران شهری و گردشگری گناوه

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، مسعود نضوری بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی گناوه اظهار داشت: از این اعتبار 130 میلیون ریال به بخش گردشگری روستایی اختصاص یافته است .

وی گردش مالی بازار گناوه در سال گذشته را 8 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: مشارکت اصناف بازرگانان و شهرداری برای زیباسازی شهر گناوه ضروری است .

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر از راه اندازی نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در شهرستان گناوه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: امید می رود راه اندازی این دفتر با مساعدت فرمانداری گناوه و میراث فرهنگی تسریع شود.

امام جمعه گناوه نیز بر ایجاد فضای مناسب برای مسافران نوروزی و رسیدگی به وضعیت نمازخانه ها این شهرستان تاکید کرد و گفت: این شهر در زمینه مبلمان شهری بویژه در بخش بهداشت و نظافت با مشکل حاد مواجه است، که باید زمینه و بستر در زمینه مبلمان شهری اول برای شهروندان و بعد برای گردشگران مهیا شود .

حجت الاسلام سیدعبدالهادی رکنی حسینی تخلیه زباله در کنار حاشیه جاده روستای محمد صالحی را نادرست و نازیبا خواند و از مسئولان ذیربط خواست تا این مکان را که باعث آلودگی محیط زیست و آلایندگی برای روستاهای همجوار شده به محل دیگری انتقال دهند .

فرماندار شهرستان گناوه نیز گفت: ساحل زیبای گناوه و سطح شهر برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شده است .