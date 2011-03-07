سرمایه گذاری 420 میلیارد تومانی در عرصه گردشگری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی عصر دوشنبه در کارگروه گردشگری اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در پروژه های مرتبط با گردشگری در تمام نقاط استان بسیار چشمگیر است و با استمرار و به ثمر نشستن این روند، شاهد توسعه پایدار حاصل از گردشگری خواهیم بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی تصریح کرد: این حجم سرمایه گذاری در مراکز و مجموعه هایی همچون هتل، مهمانپذیر، مجموعه بین راهی، سفره خانه های سنتی، تالارهای پذیرایی، سالن های همایش، مجموعه های تفریحی و ورزشی، آژانس های مسافرتی و مراکز مشابه صورت گرفته است.

وی همچنین به ثبت جهانی بازار تبریز به عنوان مساله ای مهم و ارزشمند در راستای جذب گردشگران خارجی اشاره کرده و گفت: پس از ثبت جهانی مجموعه کلیساها و دیرهای تاریخی استان، ثبت جهانی بازار تبریز به لحاظ جنبه معرفی استان برای گردشگران خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

همچنین احد راشد، مدیرکل دفتر فنی استانداری آذربایجان شرقی با تمجید از روند اقدامات صورت گرفته در پروژه های مختلف حوزه سرمایه گذاری و گردشگری گفت: نکته قابل توجه در مورد این مجموعه ها، پراکندگی آنها در سطح استان است و به این شکل، پس از اتمام مراحل ساخت و تجهیز این مراکز، شاهد افزایش حضور گردشگران در تمام نقاط استان خواهیم بود.

کارگروه گردشگری استان، به شکل مستمر برای بررسی مسائل حوزه گردشگری تشکیل جلسه داده و در مورد مسائل مربوط به گردشگری استان تصمیم گیری می کند.