جزئیات تاریخ و نحوه پرینت کارت آزمون جامع و ارزیابی علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون جامع وارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- کاربردی می‌رساند کارت های شرکت در این آزمون برای کلیه داوطلبان آزمون مذکور از فردا سه‌شنبه 17 اسفندماه بر اساس مندرجات بند "الف" این اطلاعیه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.snajesh.org قرار می‌گیرد.

داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالی می بایست از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 روز پنج شنبه 19 اسفندماه به حوزه های‌ رفع نقص کارت مراجعه کنند.

بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون جامع وارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- کاربردی راس ساعت 9 صبح روز جمعه 20 اسفندماه در 33 شهرستان مختلف کشور برگزار خواهد شد.

نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شخصی (شامل نام خانوادگی و نام،شماره شناسنامه و تاریخ تولد) و یا نام خانوادگی، نام و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

داوطلبان این آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

به داوطلبان توصیه می‏شود مندرجات برگ راهنمائی را که بر روی سایت سازمان قرار گرفته است و قابل پرینت است را دقیقاً مطالعه کنند و با توجه به شماره داوطلبی مندرج در کارت ورودی و براساس آدرس حوزه‏های امتحانی که بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده است حوزه امتحانی خود را شناسائی کنند.