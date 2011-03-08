پذیرش 7 هزار دانش آموز در دبیرستانهای سمپاد از طریق آزمون تکمیل ظرفیت

محمدعلی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: حدود هفت هزار دانش آموز پایه سوم راهنمایی مدارس سمپاد بدون شرکت در آزمون به دبیرستانهای مجموعه راه پیدا می کنند و برای ما بقی دانش آموزان علاقه مند از مدارس دیگر آزمون یک مرحله ای تکمیل ظرفیت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه آزمون تکمیل ظرفیت دبیرستانهای سمپاد پانزدهم اردیبهشت ماه برگزار می شود، گفت: ثبت نام در این آزمون از چهاردهم اسفند آغاز و تا نوزدهم ماه جاری ادامه دارد و در صورت نیاز مدیران استانی می توانند مدت زمان آن را تمدید کنند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ادامه داد: نتایج آزمون دبیرستانهای سمپاد تا اواخر تیرماه سال 1390 اعلام می شود.

پیش از این دانش آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس سمپاد نیز برای ورود به مدارس سمپاد در آزمون شرکت می کردند.