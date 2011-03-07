به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ششمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی کشور به همت انجمن متخصصان روابط عمومی به مدت سه روز در تالار شهید قندی تهران برگزار شد.

در بخش رقابتی این جشنواره تعداد 105 روابط عمومی از سراسر کشور شرکت کردند که بر اساس رای هیئت داوران،نشریه آتشکار ( هفته‌نامه داخلی ذوب‌آهن اصفهان) از بین 150 اثر رسیده در بخش صفحه خوانندگان و ارتباط با مخاطبان به عنوان نشریه برتر درون سازمانی حائز رتبه برتر شد وتندیس ویژه و لوح سپاس دریافت کرد.

همچنین درمراسم اختتامیه این جشنواره لوح سپاس ویژه نیز به حسن آمهدی مدیر روابط عمومی ذوب‌آهن اصفهان اهداء شد که این لوح به دلیل فعالیت‌های ثمر بخش در عرصه روابط عمومی کشور و مشارکت و همراهی در توسعه دانش روابط عمومی در ایران و حمایت از این جشنواره به مدیر روابط عمومی ذوب‌آهن اهدا شد.

در بیانیه هیئت داوران این جشنواره نسبت به توجه روابط عمومی‌های کشور به صفحه خوانندگان تاکید شدکه خوشبختانه نشریه آتشکار علاوه بر توجه خاص به خبر، گزارش، مصاحبه و صفحه آرایی مناسب در روند خود به این مهم نیز توجه کافی را داشته است. هفته نامه آتشکار به عنوان نشریه داخلی ذوب‌آهن از سال 1373تاکنون با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون و بدون هیچ وقفه‌ای براساس اهداف مورد نظر سازمان، چاپ و منتشر شده است.

نام این هفته‌نامه برگرفته از سخت‌ترین شغل در ذوب‌آهن اصفهان است.