سرانه فضای جنگلی در آذربایجان غربی 4 صدم هکتار است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدرضا اصغری بعد از ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته منابع طبیعی سرانه فضای جنگلی به ازای هر نفر در دنیا 0.8هکتار، در ایران 0.2 هکتار و در آذربایجان غربی را 0.04 هکتار دانست، افزود: در این راستا استان شرایط مطلوبی ندارد.

وی با اشاره به اینکه شش درصد جنگلها و 2.5 درصد خاک کشور در آذربایجان غربی قرار گرفته، بیان داشت: 2.7 میلیون هکتار مرتع در سطح استان وجود داشته که از این میزان 30 درصد مرتع خوب و70 درصد مراتع متوسط و کم ‌بازده هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تعداد دام را دو برابر ظرفیت مراتع استان دانست و بیان داشت: میزان هدررفت آب در استان بیش از میانگین کشوری بوده که در این راستا راندمان مصرف آب در کشور 37 درصد و در آذربایجان غربی 33 درصد است.

اصغری همچنین از نامناسب بودن نحوه استفاده از کود، خاطر نشان کرد: متاسفانه کودهای مورد استفاده در زمین های کشاورزی باعث مسمومیت خاک شده که باعث پائین آمدن کیفیت محصولات تولیدی می شود.