به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در همایش معاونین عمرانی استانداری‌های سراسر کشور که در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد اظهار داشت: در صورتی که مجلس شورای اسلامی با بودجه پیشنهادی دولت موافقت کند در کنار اجرای این پروژه ها، بسیاری از مشکلات بخصوص در بخش اشتغال جوانان حل خواهد شد.



وی با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بحث سوخت از اولویت خاصی برخوردار بود که با مدیریت معاونان استانداری‌ها خیلی خوب اجرایی شد اظهار داشت: با اجرای این قانون مصرف سوخت چندین میلیون لیتر کاهش یافت و مدیریت هوشمندانه ای در بخش حمل و نقل، سوخت و ترافیک ایجاد شد.



محمدنجار با بیان اینکه رئیس جمهوری به این نتیجه رسیده است که حمل و نقل کشاورزی را به وزارت کشور محول کند، افزود: در زمان حاضر 50 میلیون لیتر سوخت در حمل و نقل عمومی، 12 میلیون لیتر در بخش کشاورزی و یک تا دو میلیون لیتر در اختیار استانداران قرار گرفته تا در مواقع لازم آن را مدیریت کنند.



وزیر کشور با اشاره به ساماندهی حمل و نقل روستایی، تصریح کرد: 174 هزار خودروی روستایی موجود است که یارانه دریافت می کنند بنابراین باید مشخص شود این خودروها در کجا فعالیت می کنند.



مهندس محمدنجار با اشاره به راه اندازی کمیته های فرعی سوخت و حمل و نقل در بخشداری ها و دهیاری های کشور، افزود: باید خودروهای روستایی نوسازی و در صورت نیاز تعداد آن ها افزایش یابد.



وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به معاونین عمرانی استانداریهای سراسر کشور، گفت: تعامل و ارتباط خود را برای پیشبرد اهداف با نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش دهید.



محمدنجار با اشاره به سیاست کلی دولت با عنوان خدمت رسانی و عدالت محوری، خاطرنشان کرد: توزیع اعتبارات و منابع به صورت عادلانه در سطح کشور توزیع می شود.



وی با بیان اینکه در سال آینده مرحله بعدی قانون هدفمندسازی یارانه اجرا می شود، افزود: مراحل هفت گانه هدفمندسازی یارانه به عنوان یک تحول اقتصادی که شامل تحول در بانک، اصلاح ساختار اقتصادی و غیره می شود، با موفقیت اجرایی خواهد شد.



وزیر کشور همچنین بر اجرای برخی از مصوبات نظیر انتقال پادگان‌ها از داخل شهرها، تاکید کرد و گفت: انتقال پادگان‌هایی که مجوز از سوی مقام معظم رهبری را نیز دارند،‌ باید هر چه زودتر انجام شود، چرا که در این صورت بسیاری از مشکلات ترافیکی کلانشهرها برطرف خواهد شد.



وی افزود: راهکارهای موثر برای رفع مشکل ترافیک کلانشهرها باید بررسی شود و راه‌هایی نظیر افزایش محدوده طرح زوج و فرد که در تهران موثر بوده است، باید برای سایر کلانشهرها نیز اجرا شود.



مهندس محمد نجار با اشاره به نزدیکی تعطیلات نوروز 90، بر فعالیت مستمر و گسترده ستادهای نوروزی تاکید کرد و گفت: افزایش خدمات عمومی، رفع مشکلات ترافیکی و فراهم بودن فضای لازم برای استفاده مردم از فضای سبز و پارک‌ها و در نهایت نظارت بر قیمت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به پیگیری وزارت کشور برای اجرایی شدن حدود پنج هزار میلیارد تومان فاینانس کمک به شهرداری‌ها در بخش حمل و نقل و بافت‌های فرسوده، اظهار کرد: نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان این فایناس مربوط به شهر تهران خواهد بود که مبلغ کمی نیست.



وزیر کشور، آسیب شناسی پروژه های قبلی، توجه ویژه به اجرای مسکن مهر، مقاوم سازی و بازسازی بافت های فرسوده ، پیگیری واجرای مصوبات سه دوره سفر استانی ، استفاده حداکثری از ظرفیت های شورای اسلامی و کنترل و نظارت بر این شورا مبنی بر انطباق داشتن آن با قوانین، مشارکت مردم در بخش خصوصی، ساماندهی نظام درآمدی و مالی شهرداریها، توجه و توسعه طرح های روستایی و حل مسایل حاشیه نشینی را از دیگر برنامه های مورد توجه و تاکید وزارت کشور برشمرد.