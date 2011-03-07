برلوسکنی برای از بین بردن ضربه مشت جراحی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از رم، "سیلویو برلوسکنی"، چهار ساعت در زیر تیغ عمل جراحی خوابید تا بتواند آثار مشتی آهنین را که در سال 2009 در جریان مراسمی بر صورت او نواخته شده بود، از بین ببرد.

در سال 2009 نخست وزیر ایتالیا پس از اینکه مورد حمله یک مرد مهاجم قرار گرفت، با بینی و دو دندان شکسته راهی بیمارستان شد.



برلوسکنی در آن زمان در پایان یک گردهمایی که در میلان برگزار شده بود، از سوی یک مرد 42 ساله با مجسمه ای کوچک از ناحیه دهان و صورت مورد حمله قرار گرفت که بر اثر آن بینی و دو دندان وی شکست.