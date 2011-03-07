  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

برلوسکنی برای از بین بردن ضربه مشت جراحی کرد

برلوسکنی برای از بین بردن ضربه مشت جراحی کرد

نخست وزیر ایتالیا برای از بین بردن ضربه مشتی که دندانهای او را خرد کرد بار دیگر صورت خود را به دست جراحان سپرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از رم، "سیلویو برلوسکنی"، چهار ساعت در زیر تیغ عمل جراحی خوابید تا بتواند آثار مشتی آهنین را که در سال 2009 در جریان مراسمی بر صورت او نواخته شده بود، از بین ببرد.

در سال 2009 نخست وزیر ایتالیا پس از اینکه مورد حمله یک مرد مهاجم قرار گرفت، با بینی و دو دندان شکسته راهی بیمارستان شد.

برلوسکنی در آن زمان در پایان یک گردهمایی که در میلان برگزار شده بود، از سوی یک مرد 42 ساله با مجسمه ای کوچک از ناحیه دهان و صورت مورد حمله قرار گرفت که بر اثر آن بینی و دو دندان وی شکست.

کد مطلب 1269275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها