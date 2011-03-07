تقویت رسوم ملی و محلی در نوروز مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلال منکرسی در جلسه ستاد جشن جهانی نوروزاستان کرمانشاه، ضمن تشریح برنامه های ابلاغ شده در خصوص جشن جهانی نوروز از سوی وزارت کشور اظهارداشت: با توجه به برنامه ابلاغ شده از سوی وزارت کشور، ستادهای استانی با نگاه به وضعیت استان و آداب و رسوم منطقه ای، علاوه بر برنامه های فوق می توانند نسبت به طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های محلی اقدام کنند.

وی برنامه های ابلاغ شده از سوی وزارت کشور را در زمینه ایجاد سفره هفت سین نمادین با ابتکارات محلی بر گلزار شهدای والامقام و نقاط مورد توجه شهرستانها، مراسم باشکوه تحویل سال در محل بقاع متبرکه و اماکن زیارتی و اجرای دعای تحویل سال نو، برگزاری مراسم آئینی و سنتی نوروز با توجه به آداب قومیت و یا منطقه ی خاص جغرافیایی مربوطه، اجرای بازی ها و ورزش های سنتی نظیر ورزش باستانی و ورزش های بومی مختص اقوام و مناطق جغرافیایی ایران عنوان کرد.

منکرسی اجرای موسیقی زنده و نوروز خوانی در کنار جشنواره و مجموعه برنامه های دیگر، چاپ و انتشار نوروز نامه، بروشور و یا کتابچه ای در مورد نوروز شامل (تاریخچه، فلسفه نوروز) و برپایی نمایشگاه عکس و پوستر را از دیگر برنامه های اعلام شده اعلام کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در تمامی برنامه ها باید برجسته نمودن فلسفه نوروز ازدیدگاه اسلام مورد توجه قرار گیرد و به مواردی از قبیل نوروز در احادیث از پیامبر اعظم(ص) و ائمه معصومین (ع)، نوروز از جهت فلسفه معاد، تحول و احیای انسان هاهم زمان با احیاء طبیعت و ... پرداخته شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: براساس برنامه ابلاغ شده از سوی وزارت کشور، ستادهای استانی جشن جهانی نوروز موظف اند که در کنار ارائه امکانات رفاهی و تسهیلات برای گردشگران نوروزی برنامه های فرهنگی ویژه میهمانان نوروزی را دنبال کنند و شهرداری ها نیز موظف به آذین بندی نوروزی معابر شهری هستند و در آذین بندی ورودی و خروجی، معابر و خیابان ها و اماکن تفریحی و عمومی شهرها، استفاده از گل و گیاه و نمادهای آئینی و سنتی تابلوهایی از طبیعت و با جملاتی آموزنده هستند.

استانهای مرزی می توانند جشن نوروز را با کشورهای همسایه برگزار کنند

وی افزود: براساس همین ابلاغ استان های مرزی علاوه بر اجرای برنامه های عمومی،می توانند برنامه های اختصاصی جشن جهانی نوروز را با مشارکت کشورهای همسایه و در صورت وجود شرایط با سایر کشورهای مرتبط با موضوع برگزار کنند.

منکرسی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر توجه به خلاقیت و نوآوری در برنامه ها تاکید کرد و گفت: نوآوری و خلاقیت باید جزو مولفه های کاری تمام دستگاهها باشد و استان کرمانشاه با توجه به اینکه یک استان توریستی با قابلیت های گردشگری است باید به ابتکارات و کارهای جدید با نگاه به احیاء و تقویت آداب و رسوم و سنت های ملی بیش از پیش توجه گردد.

وی افزود: صداوسیما مرکز استان باید برای جذب بیشتر مسافر و گردشگر نوروزی نسبت به معرفی جاذبه های گردشگری و آداب و رسوم محلی استان با نگاه به نوروز ایرانی و بیستون جهانی اقدام کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه همچنین خواستار بکارگیری تلاش ها از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت برگزاری نوروز مشترک کرمانشاه با استان های همجوار در کشور عراق شد و گفت: این موضوع علاوه بر افزایش گردشگر و رونق اقتصادی منجر به ایجاد وحدت و انسجام بیشتر بین مردم منطقه می گردد.

در ادامه این جلسه مسئولان و مدیران حاضر در جلسه گزارشات کاری خود را برای اجرای برنامه های ابلاغ شده در خصوص جشن جهانی نوروز دراستان کرمانشاه بیان کردند.