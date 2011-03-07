چین حمله نیروهای امنیتی به خبرنگاران خارجی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری ABC، "یانگ جیه چی" گزارشهای منتشره درباره حمله نیروهای ضدشورش این کشور به خبرنگاران خارجی و ضرب و شتم آنان در رسانه های غربی را تکذیب کرد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت : چین کشوری است که به صورت قانونی اداره می شود و به قوانینی که در رابطه با نوع رفتار با خبرنگاران خارجی وجود دارد، پایبند است.

جیه چی در ادامه از حمایت دولت چین از خبرنگاران خارجی فعال در این کشور خبر داده و در عین حال از آنان خواست که به قوانین داخلی چین نیز احترام بگذارند.

این در حالی است که گزارشهای تصویری برخی شبکه های خارجی حاکی از ضرب و شتم و دستگیری گزارشگر شبکه تلویزیونی بی بی سی توسط افرادی است که یونیفورم پلیس پکن را بر تن دارند.

گفتنی است به دنبال حرکتهای مردمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مخالفان دولت چین در پی برگزاری تجمعات اعتراضی مشابه در چین برآمده اند، اقدامی که به شدت از سوی پکن محکوم و تهدید به برخورد جدی شده است.