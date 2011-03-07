سرمایه گذاران غیر فعال از عرصه گردشگری حذف شدند

تراب محمدی در حاشیه جلسه کارگروه تخصصی گردشگری استان گفت: پس از تذکرات کتبی پیاپی به این سرمایه گذاران در خصوص مشخص کردن چگونگی فعالیت و انجام تعهداتشان در خصوص منطقه مورد فعالیت خود، هیچ پاسخی از سوی آنان دریافت نکردیم و با تصویب اعضای کارگروه، از سرمایه گذاران منطقه نمونه گردشگری جزیره اسلامی و منطقه نمونه گردشگری سد علویان مراغه خلع ید شدند.

به گفته وی، اقدامات لازم برای سپردن این مناطق به سرمایه گذاران علاقمند و فعال دیگر به زودی انجام خواهد گرفت.

رئیس سازمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از دیگر سرمایه گذاران استان خواست با توجه به مساعدت های به عمل آمده از سوی مجموعه مدیریتی استان، به تعهدات خود عمل کنند و موجب سودآوری برای خود و استان شوند.

در این جلسه همچنین کلیات طرح های مناطق نمونه گردشگری و مجموعه های سپرده شده به سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه طرح سرمایه گذاری منطقه نمونه گردشگری سد امند با سرمایه گذاری شرکت توسعه تجارت سیمرغ بررسی گردید و اعضای کارگروه با کلیات طرح موافقت کرده و سایر تائیدات را منوط به دریافت مجوزهای لازم از ادارات و سازمانهای مرتبط کردند.

اعضای کارگروه در ادامه جلسه ضمن بررسی درخواست های سیروس اکبری، سرمایه گذار مجموعه خدماتی، اقامتی، تفریحی و گردشگری هلیا برای توسعه مکانی و افزودن زمینهای اطراف به مجموعه برای گسترش سازه های گردشگرپذیر، این مجموعه با پیشرفت در حدود 25 درصدی در کمتر از یکسال، یکی از مجموعه هایی معرفی کردند که با سرعت خوبی در حال اجرا بوده و با اتمام مراحل فاز یک در خرداد سال 1390، شاهد بهره برداری از این بخش مجموعه خواهیم بود.

همچنین طرح سرمایه گذاری برای ساخت مجموعه خدماتی، اقامتی، گردشگری در روستای زاویه شهرستان جلفا مورد بحث قرار گرفت و با کلیات آن موافقت به عمل آمد و ادامه تهیه طرح عملیاتی این مجموعه مشروطه به اخذ تایید از نهادهای مرتبط به ویژه محیط زیست و منابع طبیعی معرفی شد.