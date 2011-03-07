نفس لرستان همچنان غبارآلود است/ آلودگی 2 برابر حد استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استان لرستان از روز پنج شنبه هفته گذشته با ورود موج جدید ریزگردهای عربی شاهد روزهای پرغباری بود که امروز پس از گذشت سه روز میزان آلودگی به مرور در حال کاهش است ولی همچنان آسمان لرستان را باید در حال جدال با گرد و غبار های عربی دانست.

مسئول مرکز پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در مورد آلودگی فعلی هوای استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر مطابق آخرین سنجش های صورت گرفته میزان ذرات معلق در هوای این استان300 میکروگرم بر مترمکعب است.

الهام برنا، استاندارد ذرات معلق در هوا را 150 میکروگرم بر مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر آلودگی هوای استان لرستان دو برابر حد استاندارد است.

وی با بیان اینکه میزان آلودگی هوای لرستان در صبح یکشنبه حدود 370 میکروگرم بر مترمکعب یعنی 2.49 برابر حد استاندارد بوده است، ادامه داد: این در حالیست که لرستان در چند روز اخیر شاهد پدیده گرد و غبار در شهرستانهای مختلف بوده است.

مسئول مرکز پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان بیشترین آلودگی هوای استان را مربوط به روز شنبه هقته جاری دانست و بیان داشت: مطابق سنجش های صورت گرفته در ساعت 24 تا 1 شامگاه شنبه میزان ذرات معلق در هوای این استان 1383 میکروگرم بر مترمکعب یعنی معادل 9.22 برابر حد استانداد بوده است.

برنا از لرستانیها خواست که از ورزش کردن و فعالیت های بدنی در فضای باز خودداری کنند و گفت: همچنین بیماران قلبی و تنفسی به ویژه سالخوردگان و خردسالان غیر از مواقع ضروری از منزل خارج نشوند.

مسئول مرکز پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان یادآور شد: لرستان در سالجاری شاهد 88 روز غبارآلود بوده است.

ریزگردهای عربی این روزها پس از سالها مهمانی تبدیل به میزبانان همیشگی آسمان استانهای کشور به ویژه لرستان تبدیل شده اند و هنوز چاره اندیشی عملی و عملیاتی در این زمینه صورت نگرفته است.

روند ورود موج های گرد و غبار به کشور در حالیست که گویا به این روند عادت کرده ایم و هر بار که آسمان در میان ریزگردهای موسوم به عربی محاصره می شود تنها می توانیم شنونده خبر آلودگی هوا و رنجی که مردم از این آلودگی می برند باشیم و دیگر هیچ...