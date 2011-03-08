به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا صبری درباره اجرای نمایش "زمین و چرخ" در جشنواره تئاتر عروسکی بارسلونا گفت: قرار است از 24 اسفندماه برای اجرا در جشنواره تئاتر عروسکی T.O.Tبه کشور اسپانیا سفر کنیم. طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است این جشنواره با اجرای نمایش "زمین و چرخ" افتتاح شود.



وی درباره تعداد اجراهای "زمین و چرخ" در این جشنواره افزود: در کل چهار اجرا در این جشنواره خواهیم داشت که اولین آن که همان اجرای افتتاحیه است در روز 27 اسفندماه خواهد بود. پس از آن دو اجرا در روز 28 اسفندماه و یک اجرا هم در روز 29 اسفندماه خواهیم داشت.











سرپرست گروه "یاس تمام" درباره بخش‌های دیگر جشنواره تئاتر عروسکی T.O.Tبارسلونا گفت: در این جشنواره قرار است طی کنفرانسی هر گروه شرکت کننده در 15 دقیقه به معرفی تئاتر و تئاتر عروسکی کشور خود بپردازد. قصد دارم در این کنفرانس کتاب پوپک عظیم پور را که درباره تئاتر و تئاتر عروسکی ایران است معرفی کنم.



حضور و اجرا در جشنواره تئاتر عروسکی بارسلونا پنجمین حضور نمایش "زمین و چرخ" در عرصه بین‌المللی بعد از اجرا در کشورهای فرانسه، آلمان، تونس و لبنان است. در این سفر رکسانا بهرام،‌ فاطمه عباسی و مونا سربندی در مقام بازیگر و زهره برات‌لو در مقام دستیار کارگردان حضور دارند.



"زمین و چرخ" در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک به صحنه رفت و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره را از آن خود کرد. همچنین اجرای عمومی این اثر در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر در سال 87 هم با استقبال قابل توجه مخاطبان و منتقدان تئاتر مواجه شد.