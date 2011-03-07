پروژه های فناوری اطلاعات نیازمند استانداردسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سیامک گراکویی دوشنبه در حاشیه دومین همایش ملی کاربردی معماری سازمانی در ایران که در اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: بر اساس تحقیقاتی که در سالهای 2004 تا 2009 بر روی پروژه های فناوری اطلاعات صورت گرفته، 70 درصد از پروژه های فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در دنیا با شکست مواجه می شوند.

وی در خصوص علت شکست این پروژه ها تصریح کرد: نبود یک استاندارد معماری و بی توجهی به حوزه کسب و کار در تعریف این پروژه ها علت اصلی شکست اجرای پروژه های فناوری اطلاعات است.

کارشناس بازار سیستم های اطلاعاتی افزود: توجه به معماری سازمانی در اجرای پروژه های فناوری اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه درصد بالای ناکامی پروژه های فناوری اطلاعات موجب القا نوعی نگرش منفی در میان مدیران سازمان ها و ایجاد شکاف بین واحدهای فناوری اطلاعات و نیز سایر واحدهای کسب و کار شده است، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل بیشتر سازمان ها عدم تطابق سه عنصر اصلی راهبرد، کسب و کار و فناوری اطلاعات است.

حاکیمت فناوری اطلاعات راهکار کاهش فاصله کار و فناوری اطلاعات است

گراکویی در خصوص چگونگی کاهش فاصله میان فناوری اطلاعات و کسب و کار تاکید کرد: باید سازمانها در راستای حاکمیت فناوری اطلاعات در ارگان های خود حرکت کنند.

وی با اشاره به الزامات حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها اظهار داشت: معماری سازمانی و برنامه ریزی راهبردی IT/IS با هدف پر کردن این شکاف و مدیریت پیچیدگی ها در این حوزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نیل به این هدف است.

این کارشناس بازار سیستمهای اطلاعاتی در ارتباط با مزایای به کارگیری معماری سازمانی بیان داشت: رفع موانع ارتباطی، ایجاد یک نگاه کلی، یکپارچه سازی فناوریهای نوین و مدیریت پیچیدگیها از جمله فواید معماری سازمانی به شمار می رود.