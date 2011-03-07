احتمال طغیان رودخانه ارس در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جواد محمودی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی، با اشاره به اینکه احتمال شدت بارشهای فصلی درایام نوروز، وجود دارد، افزود: تمامی دستگاههای عضو شورای مدیریت بحران اکیپهای امدادی را برای کمک رسانی در لحظه وقوع حوادث غیر مترقبه احتمالی تجهیز کنند.

وی در ادامه بیان داشت: تمامی دستگاههای عضو ستاد دائمی سفرهای استان باید با اجرای طرحهای جدید فرهنگی و با فراهم ساختن مکانی مناسب برای اسکان مسافران، برگزاری مسابقات متنوع و مفرح ورزشی در مراکز جاذب سفر در استان به همراه نظارت و کنترل مستمر پلیس در جاده ها و شهرها، محیطی امن، شاد و خاطره انگیزی را برای مسافران فراهم کنند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بر اهتمام دستگاههای اجرایی و انتظامی در اجرای برنامه های فرهنگی، تامین امنیت خانواده ها و ارتقای خدمات رفاهی، بهداشتی و اقامتی در ایام نوروز تاکید کرد، اظهار داشت: همچنین شهرداران باید به اجرای طرح های ویژه ای در تنظیف و زیباسازی منظر شهرها، ساماندهی ورودی ها و تامین خدمات رفاهی در مکانهای اسکان مسافران در پارکها اقدام کنند .

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به آغاز طرح استقبال ایمن از بهار در استان، افزود: این طرح با هدف افزایش ضریب ایمنی سفر در جاده ها ، فراهم ساختن محیط با نشاط و آرام بخش در شهرها و به منظور آمادگی دستگاههای اجرایی در مقابله با حوادث احتمالی در ایام نوروز از 25 اسفندماه تا پایان سفرهای نوروزی با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی، خدماتی و فرهنگی در استان اجرا می شود .

جعفر ذوالفقاری درادامه با تشریح برنامه های شورای مدیریت بحران در ایام نوروز افزود : استقرار 64 پایگاه ثابت و موقت جمعیت هلال احمر، افزایش گشت های محسوس و نامحسوس پلیس راه در محورهای ارتباطی، استقرار اکیپ های اورژانس در 53 پایگاه شهری و جاده ای و ارائه خدمات به مسافران در 15 راهدارخانه و 29 پایگاه ثابت راهداری استان از جمله اقدامات پیش بینی شده در تعطیلات نوروز است.