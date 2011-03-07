برتری پرسپولیس مقابل پاس همدان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16:15 امروز دوشنبه تیم‌های پاس همدان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه قدس همدان به مصاف هم رفتند.

نیمه اول این بازی با برتری 2 بر صفر تیم پرسپولیس به اتمام رسید تا شاگردان دایی امیدوار به کسب سه امتیاز مسابقه در مصاف با تیم قعرنشین جدول رده بندی شوند. برای تیم فوتبال پرسپولیس در این نیمه محمد نوری (34) و هادی نوروزی (37) گلزنی کردند.

احمد صالحی قضاوت دیدار تیم‌های پاس همدان و پرسپولیس تهران را برعهده دارد. او در نیمه اول این بازی به هیچکدام از بازیکنان دو تیم کارت زرد و قرمز نشان نداد.