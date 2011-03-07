تشکیل منطقه ویژه اقتصادی میان ایران و سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه گفت: میان ایران وسوریه روابط دوستانه و محکمی حاکم است، زیرا از برگزاری دوازدهمین اجلاس همکاری های 2 کشور در اردیبهشت سال جاری در دمشق کمتر از یکسال می گذرد و هم اکنون اجلاس بعدی برگزار شده است.

وی افزود: توسعه همکاریهای 2 کشور در تمامی زمینه های ممکن از اقتصادی، علمی و فرهنگی و در تمامی زیر شاخه های مرتبط ضروری است.

وزیر مسکن وشهرسازی یکی از راههای رسیدن به سطح مطلوب را نگاه استراتژیک شرکتها و طرفهای دو کشور در تقویت همکاریها و رضایت دادن به حداقل سود دانست و گفت: مایلم که دوباره بر تقویت همکاریهای چهارجانبه اقتصادی ایران، سوریه، ترکیه و عراق به عنوان مقوله ای برای سیاست اعلامی 2 کشور در زمینه همکاری های چهارجانبه سیاسی تاکید کنم.

نیکزاد با اشاره به کارگروه های تخصصی در این اجلاس، افزود: کارگروه شماره یک شامل همکاریهای اقتصادی، بازرگانی، گمرکی، بانکی و سرمایه گذاری و کارگروه دوم شامل همکاری در زمینه مسکن و امور شهری، انرژی و مخابرات است.

وی ادامه داد: کارگروه شماره 3 هم شامل همکاری در زمینه حمل و نقل، صنایع، محیط زیست ، کشاورزی ، همکاریهای علمی و پژوهشی ، فرهنگی و زیارتی سیاحتی، بهداشت و درمان، امور اجتماعی و بهزیستی و برنامه ریزی و آمار می شود.

وزیر مسکن وشهرسازی از دعوت وزیر اقتصاد و بازرگانی سوریه در خصوص سرمایه گذاری ایران و سوریه برای تشکیل منطقه ویژه اقتصادی استقبال کرد و گفت: صنعتگران از چنین منطقه ویژه اقتصادی در کشور سوریه استقبال خواهند کرد و باید امکان تبادل ارزی و ریالی میان 2 کشور برقرار شود.

در ادامه "لمیا مرعی عاصی" وزیر اقتصاد و بازرگانی سوریه با بیان اینکه امکانات بسیاری در جهت پیشبرد روند همکاریهای اقتصادی و دستیابی به نتایج مثبت در بین 2 کشور وجود دارد، افزود: برای اینکه این موافقتنامه پس از تصویب فعال شود و مبادلات افزایش یابد باید تلاشهای تحقیقاتی میان بازرگانان و تجار 2 کشور بیشتر شود.