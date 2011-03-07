15 بازارچه موقت صنایع دستی نوروزی در گلستان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر دوشنبه در نشست این ستاد افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز و تلاش برای خدمت رسانی مطلوب به گردشگران و مسافران در این ایام و همچنین در راستای حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی، نمایشگاه ها و بازارچه های موقت فروش صنایع دستی در سطح استان گلستان برپا می شود.

وی افزود: این نمایشگاه ها و بازارچه ها در شهرستان های گرگان، گنبد، آزادشهر، علی آباد، گالیکش، مینودشت، نوکنده، انبارالوم، آق قلا، بندر ترکمن و کردکوی برپا می شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، با اشاره به برپایی این نمایشگاه های فروش صنایع دستی از 27 اسفند سال جاری تا 15 فروردین سال آینده، خاطر نشان کرد: منطقه تفریحی ناهارخوران گرگان، میدان امام علی و برج قابوس درگنبد، فلکه الله درآزادشهر و جنگل کبودوال و خیابان مزرعه در علی آباد کتولاز جمله مکانهای برپایی این نمایشگاه ها هستند.

وی گفت: روستای القجر و شغال تپه و همچنین در خیابان اصلی شهرستان گالیکش، آق قمیش درمینودشت، ورودی پلیس راه نوکنده، ورودی شهرهای انبار الوم و آق قلا، اسکله بندرترکمن و میدان انقلاب شهرستان کردکوی از مکان های برگزاری این نمایشگاه های نوروزی است.

وی اظهار امیدواری کرد: با برپایی این نمایشگاه ها ضمن خدمت رسانی به مسافران نوروزی، صنایع دستی این استان بیش از پیش معرفی شده و درآمد زایی مطلوب برای هنرمندان استان گلستان ایجاد شود.