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۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

در رقابتهای مالزی؛

دانش آموز بوستان و گلستانی نایب قهرمان آسیا شد

دانش آموز بوستان و گلستانی نایب قهرمان آسیا شد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: در رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا که در کشور مالزی و با حضور رزمی کاران دیگر کشورهای قاره کهن برگزار شد دانش آموز بوستان و گلستانی به نایب قهرمانی رسید.

مسئول تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش بوستان و گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوستان و گلستان اظهار داشت: مسابقات کاراته قهرمانی جوانان آسیا که در کشور مالزی برگزار شد شاهد هنرنمایی رزمی کار بوستان و گلستانی بود.

غلامعلی تشکری ادامه داد: در رقابتهای مذکور مجید ممی نژاد دانش آموز آموزشگاه فخررازی از منطقه بوستان و گلستان موفق به کسب عنوان دومی قاره کهن و دریافت گردآویز نقره شد.
 
این مسئول سطح رقابتهای کاراته مالزی را جهانی خواند و افزود: مسابقات کاراته مالزی که با حضور 18 کشور آسیایی از جمله تیم صاحب سبک ژاپن برگزار شد از سطح بالایی برخوردار بود.
 
وی پیرامون روند مبارزات این رزمی کار بوستان و گلستانی عنوان کرد: ممی نژاد نماینده کمیته انفرادی جوانان در وزن منهای 55 کیلوگرم با برگزاری هفت مسابقه، شش برد و یک باخت مقام دوم و مدال نقره مسابقات را به خود اختصاص داد.
 
تشکری بیان داشت: تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای مالزی موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
کد مطلب 1269293

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