دانش آموز بوستان و گلستانی نایب قهرمان آسیا شد

مسئول تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش بوستان و گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوستان و گلستان اظهار داشت: مسابقات کاراته قهرمانی جوانان آسیا که در کشور مالزی برگزار شد شاهد هنرنمایی رزمی کار بوستان و گلستانی بود.

غلامعلی تشکری ادامه داد: در رقابتهای مذکور مجید ممی نژاد دانش آموز آموزشگاه فخررازی از منطقه بوستان و گلستان موفق به کسب عنوان دومی قاره کهن و دریافت گردآویز نقره شد.

این مسئول سطح رقابتهای کاراته مالزی را جهانی خواند و افزود: مسابقات کاراته مالزی که با حضور 18 کشور آسیایی از جمله تیم صاحب سبک ژاپن برگزار شد از سطح بالایی برخوردار بود.

وی پیرامون روند مبارزات این رزمی کار بوستان و گلستانی عنوان کرد: ممی نژاد نماینده کمیته انفرادی جوانان در وزن منهای 55 کیلوگرم با برگزاری هفت مسابقه، شش برد و یک باخت مقام دوم و مدال نقره مسابقات را به خود اختصاص داد.

تشکری بیان داشت: تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای مالزی موفق به کسب مقام قهرمانی شد.