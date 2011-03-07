اقلام ضروری و مورد نیاز مردم کرمانشاه درایام نوروز تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ایام نوروز معمولاً تقاضا برای کالاهای اساسی بیشتر خواهد شد، اظهار داشت: ما امسال به دو صورت کالاهای اساسی را ذخیره سازی کردیم، قسمتی از آن توسط بخش خصوصی که شامل فروشگاههای بزرگ، بنکداران و انبارهای این بخش می شود و قسمتی دیگر توسط بخش دولتی انجام شده که کلیه انبارها مملو از کالاهای موردنیاز مردم در شب عید است.

وی ادامه داد: بنابراین جای نگرانی برای تقاضای بیشتر نداریم چون هرچه تقاضا بیشتر باشد کالاهای بیشتری وارد بازار خواهد شد در نتیجه رقابت پذیری بیشتری بین اصناف و بازاریان بوجود می آید و قیمتها نیز کاهش خواهد یافت.

میرزایی در خصوص طرح نظارتی ویژه نوروز 90 نیز گفت: طرح نظارتی نوروز 90 از ابتدای اسفند ماه شروع شده و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت و بازرسی در این ایام تشدید خواهد شد و با اصناف متخلف و گرانفروش بشدت برخورد خواهیم کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه فروش بهاره خاطرنشان کرد: نمایشگاه فروش بهاره ویژه نوروز 90 به منظور تنظیم بازار و نیز رفاه حال شهروندان از 12 الی 22اسفند ماه سال جاری در بوستان شاهد کرمانشاه دایر شده است و در سایر شهرستان ها نیز به فراخورچنین نمایشگاهی برگزار شده است.