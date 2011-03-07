مخالفان برای برگزاری تظاهرات جدید برنامه ریزی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، حزب موسوم به تجمع برای تغییرات و دموکراسی از قصد خود برای برگزاری تظاهرات جدید با وجود مخالفت دولت الجزایر با تظاهرات قبلی این جمعیت خبر داد.

"رابح بوسته" یکی از رهبران تجمع برای تغییرات و دموکراسی گفت : میدان اول مه در مرکز پایتخت مکان برگزاری تظاهرات مخالفان خواهد بود.

پلیس الجزایر دو روز قبل مانع تظاهرات این جمعیت از چهار مسیر شده بود. این تظاهرات قرار بود که در الجزیره پایتخت و در شهر "وهران" در غرب کشور برگزار شود.

سعید سعدی رهبر حزب تجمع از حادثه حمله با چاقو در طی تظاهراتی که در"المدینه" یکی از شهرهای جنوبی پایتخت برگزار شده بود جان سالم به در برده بود.

از سوی دیگر صدها هوادار "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهوری الجزایر، به تظاهرات مخالفان در شهر المدینه حمله کردند که پلیس مانع حرکت آنها شد. مخالفان قصد داشتند به طرف ساختمان تلویزیون الجزایر حرکت کنند.