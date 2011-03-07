مرحوم آیت الله امامی همیشه ملجا و مرجع مؤمنین بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام آمده است: خبر درگذشت مرحوم آیت الله حاج سید حسن امامی‌(رحمت الله علیه) از علمای محترم اصفهان موجب تأثر و تاسف شد.



آن عالم ربانی عمر پربرکت خود را در راه خدمت به اسلام عزیز و تدریس و تربیت شاگردان فراوان در عرصه علوم اهل بیت‌(علیهم السلام) گذرانید و همیشه ملجأ و مرجع مؤمنین بود.



در پایان پیام آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فقدان این عالم مجاهد را به حوزه‌های علمیه‌، علی‌‌الخصوص حوزه علمیه و مردم ولایت‌مدار اصفهان و بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده و علو درجات برای آن مرحوم و اجر و صبر برای بازماندگان ایشان را از خداوند متعال خواستار است.