سفر تیراندازان به رقابتهای جهانی استرالیا به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تیراندازی جام جهانی سیدنی از اول فروردین ماه در حالی در کشور استرالیا آغاز می شود که این رقابتها از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی به عنوان اولین میدان رسمی سال 2011 برای کسب سهمیه المپیک معرفی شده است.

در حالیکه قرار بود تیراندازان کشورمان امشب برای برپایی یک اردوی تدارکاتی دو هفته ای پیش از این رقابتها راهی استرالیا شوند، فدراسیون تیراندازی خبر از لغو و تاخیر سفر ملی پوشان داده است. این سفر به دلیل مشکلات مالی و نبود اعتبارات به تاخیر افتاده و مسئولین فدراسیون تیراندازی در تلاش هستند تا با تامین اعتبارات زمینه حضور تیم ملی را دررقابتهای جهانی استرالیا فراهم کنند.

تیراندازان کشورمان تاکنون موفق به کسب یک سهمیه المپیک در رشته تفنگ بادی بخش زنان شده اند و پیش بینی می شود بتوانند دو تا سه سهمیه دیگر را هم بدست آورند.