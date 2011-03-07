پیشنهاد نهایی کارگران ؛ افزایش 15 درصدی حداقل مزد90

یک مقام مسئول کارگری که خواست نامش در خبر ذکر نشود، در گفتگو با مهر از پیشنهاد افزایش حداقل 15 درصدی دستمزد سال آینده کارگران توسط نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار خبر داد و گفت: هم اکنون نمایندگان کارگران بر سر افزایش حداقل دستمزد سال آینده در حال مذاکره و چانه زنی هستند.

وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد هزینه های خانوار، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران را مشخص خواهد کرد، اظهار داشت: در این بخش چانه زنی اصلی بر سر سبد معیشت خانوار است چون افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی قطعی است.

به گفته این مقام کارگری، نمایندگان کارگران با پیشنهاد افزایش حداقل 15 درصدی مزد به جلسات مزدی قدم گذاشته اند ولی نرخ تورم بانک مرکزی و غیرقابل استناد بودن آن در تمام سالها به عنوان یک مشکل در سر راه تعیین مزد واقعی مطرح بوده است.

وی درباره اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه جاری به میزان 11.6 درصد توسط مقامات بانک مرکزی، افزود: در روزهای پایانی سال قیمتها در بازار بیشتر می شود و نمی تواند نرخ تورم بهمن از ماه قبل تر از آن کمتر باشد.

به گزارش مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی امروز دوشنبه در مراسم افتتاح سامانه ثبت نام از سهام عدالت کارگران و اعطای جوایز کارگران برتر سال 88 و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره استعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه جاری توسط وزارت کار از بانک مرکزی، گفت: هنوز این بررسی ها توسط بانک مرکزی نهایی نشده است.

وزیر کار با اعلام اینکه البته بانک مرکزی حدود نرخ تورم را اعلام کرده است، از اعلام نظرات اولیه بانک مرکزی در زمینه وضعیت تورم پایان بهمن ماه خودداری کرد.

این موضوع درحالی مطرح شده که حسین قضاوی قائم مقام بانک مرکزی امروز از نرخ تورم 11.6 درصدی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه جاری خبر داده است.