تخصیص اعتبار طرحهای عمرانی براساس گزارش عملکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رحمتی معاون نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور آورده است: بر اساس جزء (ع) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملکرد و پیشرفت هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پیوست شماره (1) این قانون را طبق دستورالعملی که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ میکند، هر سه ماه یکبار برای معاونت مذکور ارسال کنند.
بر این اساس، فرآیند جمعآوری گزارش عملکرد پروژههای عمرانی ملی دوازده ماهه سال 1389 از 5/1/1390 شروع و در تاریخ 31/1/1390 پایان میپذیرد.
در این بخشنامه می خوانیم: دستگاههای اجرایی که تا کنون موفق به دریافت شناسه و گذرواژه نشدهاند، حداکثر تا پایان سال 1389 نسبت به معرفی نمایندگان خود به دفتر نظارت بودجه این معاونت برای دریافت شناسه و گذرواژه ورود به "سامانه نظارت بر پروژههای عمرانی ملی" به آدرس اینترنتی http://BZ3m.mporg.ir اقدام کنند و پس از آن اقدامات لازم را برای ثبت و تأیید اطلاعات نظارتی پروژههای عمرانی ملی مربوط فراهم آورند. برای آگاهی از جزئیات کار و نحوه بکارگیری سیستم نظارت، "راهنمای استفاده از سیستم" از طریق صفحه اول نشانی اینترنتی اشاره شده، قابل دسترسی است.
در این بخشنامه تصریح شده است: از آنجا که طبق بند (21) ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور، تخصیص سه ماهه اعتبار طرحهای عمرانی بر اساس گزارش عملکرد آنها خوهد بود، انتظار میرود با ارسال اطلاعات موثق در قالب برنامه زمانی تعیین شده، زمینه اجرای این تکلیف قانونی فراهم شود.
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